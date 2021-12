Shiloh se muestra preocupada por Brad Pitt tras separación de Angelina Jolie, afirma Ok Magazine

Según el portal Ok Magazine, la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt sería la más preocupada por el estado de su padre después de las complicaciones en el trámite de divorcio de ambos. La adolescente de 15 años está atravesando un episodio de frustración y ansiedad al no tener a su progenitor cerca.

El medio informa que una fuente cercana la familia reveló la difícil situación que está pasando la menor, ya que sería la única de los seis hijos del matrimonio Jolie-Pitt a la que le preocupaba separarse de su papá y la tristeza que él pueda sentir al pasar las fiestas lejos de la familia.

“A veces, Shiloh es la única de sus hermanos que no parece estar dispuesta a darle la espalda a Brad. Shiloh está desesperada por ver a su padre”, señala la fuente, “pero las circunstancias lo hacen imposible, aparte de un viaje rápido a su casa aquí y allá”, comentó el informante.

¿Qué dicen los otros hijos sobre el divorcio de los actores?

Lastimosamente, la familia se encuentra dividida con respecto a quién sería el responsable final por la separación. Si bien Shiloh ha tratado de apoyar a ambos, Maddox y Pax han sido más duros con su padre. Ambos han indicado que él tendría la culpa del rompimiento.

Por su parte, los hermanos más pequeños (Zahara y los gemelos Knox y Vivianne) siguen unidos a su mamá, quien los ha hecho protagonistas de sus alfombras rojas por el estreno de la película Eternals.

Actualizaciones del divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt

El avance de los trámites para hacer oficial el divorcio entre ambas estrellas de Hollywood ha favorecido a la protagonista de “Maléfica”, a tal punto que el actor podría perder los derechos de paternidad próximamente.

Esto se debe a las acusaciones que han hecho sus dos hijos mayores, lo cual ha provocado que la estrella de Once upon a time in hollywood pierda contacto con sus hijos progresivamente. Por este mismo motivo, el actor paso en soledad su último cumpleaños.