Sex and the city: Kristin Davis casi interpretó a Monica Geller en Friends

Durante el pasado jueves 16 de diciembre, Kristin Davis, quien interpretó a Charlotte York en Sex and the city, participó en The late late show con James Corden. En esta oportunidad, la actriz aprovechó para compartir su anécdota de cómo hizo una audición para el papel de Monica Geller , aunque finalmente fue Courtney Cox quien le dio vida al personaje.

“Creo que era una de las 8.000 jóvenes que leían para Mónica”, compartió Kristin en la entrevista. La actriz dijo que ella y Courtney se hicieron amigas porque llevaban clases de yoga juntas. Lo más curioso del relato fue que se enteró que su colega había conseguido el papel cuando la acompañó a comprar un auto.

Courtney invitó a Kristin y a otros compañeros de la clase de yoga a comprar un Porsche, ya que acababa de filmar un piloto con el que “se sentía realmente bien”, dijo Kristin.

¿Qué más dijo la actriz en The late late show?

Si bien no consiguió el papel protagónico, los amantes de la serie recuerdan la aparición de Davis en la temporada siete del programa. En aquel momento, interpretó a una amiga de Rachel (Jennifer Aniston) y el interés amoroso de Joey (Matt LeBlanc).

Según la actriz, no fue fácil adaptarse a este papel: “Recuerdo haber perdido el sueño. En parte, debido a la audiencia en vivo, pero también porque estás en este mundo que ha sido creado que es tan vivo y tan específico, y tratando de asegurarte de que encajas en él correctamente”.

