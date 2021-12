Residente reveló que conoció a Gabriel Boric, el nuevo presidente electo de Chile

El cantante boricua Residente es uno de los artistas latinos que utiliza su música para dar a conocer su irreverentes temas de crítica social, y a través de la música expone las diferentes carencias que atraviesa su país y la sociedad en general. En esta oportunidad emocionó a sus seguidores al revelar que conoció al nuevo presidente de Chile tiempo atrás.

Utilizó su cuenta oficial de Twitter para revelar la anécdota con una fotografía que registró el épico momento que ahora cobra relevancia. “Hace años conocí a unos chamaquitos en Chile que luchaban por una educación pública gratis y de calidad. Un día uno de los chamaquitos me dijo que tenía que conocer a otro chamaquito con buenas ideas. Ese chamaquito hoy es presidente de Chile. Felicidades, Gabriel Boric” , escribió.

Residente reveló que conoció al nuevo presidente electo de Chile. Foto: Residente/captura.

Rápidamente, el tuit publicado hace unas horas se hizo viral y recibió miles de likes, con comentarios de todo tipo, como comparando la victoria del político con el inicio de un Gobierno como el de Venezuela, por ello, Residente decidió especificar cuál es su ideología política. “No soy zurdo, soy derecho. Pero bateo a lo zurdo”, expresó.

Residente felicitó a Gabriel Boric tras ganar la segunda vuelta electoral. Foto: Residente/captura.

¿Quién es el nuevo presidente de Chile?

Este domingo 19 se llevó a cabo la segunda vuelta electoral para conocer si José Antonio Kast o Gabriel Boric se convertía en el nuevo mandatario del país latino. Finalmente, el diputado y exlíder estudiantil de izquierda recibió la victoria con un 55,87% de los votos, más de 10 puntos de diferencia con Kast.

Sebastián Piñera fue el primero en saludar a Gabriel Boric. Foto: AFP

“Voy a dar lo mejor de mí con este importante desafío”, comentó al actual presidente Sebastián Piñera en una entrevista por Zoom. De esta forma, el joven político se convierte en el mandatario más joven de la historia de su país con 35 años.

René Pérez reveló su lado más oscuro

El intérprete de “Atrévete te te” confesó que su último tema titulado como “René” le salvó la vida. Considera que es una canción autobiográfica donde habla sobre varios episodios tristes y complejos de su vida, como su divorcio, la muerte de su mejor amigo a manos de la Policía y su veto de cuatro años de su país natal por insultar al entonces gobernador Luis Fortuño.

Residente considera que su sencillo 'René' es un tema autobiográfico. Foto: Residente/captura.

“Una noche me sentía muy muy mal, no quería salir a tocar, estaba en México, el estadio esperándome, y yo no quería estar ahí. Tuve que llamar a mami, me sentía mal y no sabía por qué. Quería tirarme del balcón y no sabía por qué. Gracias a Dios esa noche llegaba un amigo de mi universidad y se quedó conmigo. Al otro día, comencé a escribir este tema”, escribió en la descripción de la publicación de Instagram donde daba a conocer su nuevo tema.