Pancho Rodríguez se pronuncia tras ser captado con Melissa Paredes: “No hay nada que especular”

Este domingo 19 de diciembre se expusieron unas imágenes donde aparece Pancho Rodríguez junto con Melissa Paredes y su pequeña en una conocida playa. Tras la publicación, el modelo no se quedó callado y salió al frente para intentar poner fin a los rumores.

Todo inició cuando el periodista Samuel Suárez compartió en su portal de Instarándula unas fotografías que le hicieron llegar sus seguidores, donde se puede ver al integrante de EEG acompañado de la exconductora de América hoy.

Tras la filtración de este material, el chileno le escribió al popular ‘Samu’ para aclarar la situación y evitar especulaciones, ya que hace poco fue captado con Yahaira Plasencia. “Pancho nos da su descargo sobre las imágenes explosivas emitidos por las ratujas”, escribió el comunicador en sus historias de Instagram.

¿Qué dijo Pancho Rodríguez tras ser captado con Melissa Paredes?

Tras verse expuesto, Pancho Rodríguez se comunicó con ‘Samu’ para explicar el origen de las imágenes.

“Samu, ¿como estás? Te cuento para que no haya malos entendidos… Ayer fui a subir un cerro en Pachacamac. Después de eso como estaba riquísimo el día aproveché para ir un toque a la playa y ahí por casualidad me encontré con Melissa y su hijita. Conversamos un ratito y ya. No hay nada que especular, hermano. La mejor de las vibras con ella y contigo. Abrazo”, aclaró.

Pancho Rodríguez aclara imágenes con Melissa Paredes. Foto: Instarándula

Melissa Paredes comparte foto con su hija en la playa

Antes de que se difundieran las imágenes donde aparece con Pancho Rodríguez, Melissa Paredes compartió una serie de fotografías donde se le ve disfrutando de unos días de playa con su pequeña mía.

“¡Estoy en modo vacaciones con mi princesa hermosa! Les mandamos millones de besitos”, escribió la actriz y modelo en la publicación que realizó en su cuenta oficial de Instagram.