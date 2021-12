Lil Nas X es diagnosticado con COVID-19: “Este no ha sido un viaje divertido”

Lil Nas X se suma a la lista de estrellas que han sido diagnosticadas con COVID-19, entre las que figuran Doja Cat, Charlie Puth, Ed Sheeran, Ashanti, DJ Khalid, entre otras. No obstante, el intérprete de “Montero” e “Industry baby” ha causado cierto rechazo por una serie de tuits, ahora eliminados, en los que se burla de su diagnóstico.

El rapero de 22 años, que venía de causar polémica por aparecer ‘embarazado’ para promocionar su álbum Montero, tuvo que dimitir de participar en el concierto navideño Jingle Bell Ball, que es organizada de forma anual la emisora de radio Capital FM en The O2, tras confirmar que había contraído el virus.

Lil Nas X bromea sobre tener coronavirus

El viernes 17 de diciembre, Lil Nas X hizo gala de su ácido e incorrectamente político humor en Twitter, donde afirmó que “el COVID-19 realmente apesta”.

“Ahora que estoy seguro de que no moriré a causa de coronavirus, comenzaré a hacer bromas levemente divertidas sobre tenerlo”, escribió.

En otro tweet, el ganador del American Music Awards 2019 parece burlarse del nombre de la nueva variante del virus, ómicron, al compararla con el nombre del rapero Omarion.

“No estoy seguro de si he tenido la variante de COVID Omarion o Alicia Keys, pero este no ha sido un viaje divertido”, señaló.

17.12.2021 | Tuis eliminados de Montero Lamar Hill, más conocido por su nombre artístico Lil Nas X. Foto: captura X/Instagram

Lil Nas X elimina sus tweets

La estrella de hip-hop y country rap continuó su hilo en Twitter contando una anécdota subida de tono mientras veía una película de contenido explícito.

“El COVID-19 realmente apesta”, aseguró. “Ahora solo hablo con personas que tienen COVID. ¡Nosotros los COVIDers manejamos esta m****!” , agregó.

Incluso llegó a decir que comenzó a correr al enterarse de que su sencillo Montero (Call me by your name) fue incluido en la lista de música favorita de Barack Obama de 2021.

“Comencé a correr por la casa emocionado cuando vi esto, luego recordé que tengo COVID”, manifestó.

No obstante, Lil Nas X eliminó todos sus tuits de bromas cuando se conoció que además de él, el rapero británico ArrDee y el rockero Tom Grenna, junto a algunos miembros de Coldplay también habían obtenido un resultado positivo a COVID-19.