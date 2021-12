Gisela asegura que Yahaira Plasencia ha cambiado y que aprendió de sus errores

Profesional y constante es como ha calificado Gisela Valcárcel a Yahaira Plasencia durante la gala final de El artista del año, que se desarrolló este 18 de diciembre, donde la cantante de salsa se enfrentó a Ruby Palomino y Estrella Torres por la copa del programa de América TV. Antes de conocer a la ganadora de la competencia, Gisela alabó el trabajo de Yahaira durante todo el programa y aseguró que ella ha cambiado.

“He conocido a una nueva Yahaira (...) Yahaira pedía más y más horas de ensayo, Yahaira nos ha demostrado que no solo tiene una nueva actitud, sino que aprendió que las cosas por las que se luchan, son con las que va a aprender (...) Ella es la demostración que cuando uno quiere, vuelve. Vuelve para estar como todos queríamos verla. Yahaira tú eres tan joven, pero nos das muchas lecciones”.

La apodada ‘Reina del totó' agradeció a Varcárcel por sus palabras y resaltó que sus errores le han ayudado a mejorar. “Siento que cada tropiezo en mi vida, a mis cortos 27 años, me ha hecho madurar, me ha hecho valorar las cosas, estoy muy proyectada en lo que quiero ser, en lo que quiero lograr. La gente no entiende cómo es pasar momentos tan complicados y no saber cómo salir. Yo siento que soy una mujer tan fuerte, que me he esforzado por salir adelante y por no rendirme”.

Finalmente, Gisela aseguró que el que ganaba no era el más talentoso: “En la vida está el que persevera. En la vida no se llega por talento, aquí no se llega por talento, aquí se llega por constancia, disciplina, perseverancia”.