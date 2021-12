Fallece rapero Drakeo The Ruler tras ser apuñalado en festival Once Upon A Time de Los Ángeles

El domingo 19 de diciembre se confirmó la muerte del rapero Drakeo The Ruler tras haber sido apuñalado durante un incidente detrás de bastidores del festival Once Upon A Time in L.A. que se celebraba en Los Ángeles (EE. UU.) el sábado 18 del mismo mes.

El cantante, cuyo nombre real es Darrell Caldwell, de 28 años, había sido convocado al evento en el que también participaban Snoop Dogg, 50 Cent y otros artistas.

¿Cómo murió Drakeo The Ruler?

Según el portal TMZ, entre las 8.30 p. m. y 9.20 p. m. (hora local), se produjo una pelea entre varias personas detrás del escenario. En el altercado, el intérprete de “Long live the greatest” y “Ain’t that the truth” fue apuñalado en el cuello.

El Departamento de Policía de Los Ángeles y los bomberos presentes ayudaron al traslado de Drakeo The Ruler al hospital, y llegó en estado crítico. Horas después, Los Angeles Times confirmó su deceso debido a la gravedad de sus heridas.

En paralelo, los organizadores del festival Once Upon A Time in L.A., realizado en el Exposition Park de Los Ángeles, cancelaron el evento. Por su parte, la Policía entrevistará a los artistas y gente de producción presentes en el área al momento de la pelea.

Drake lamenta la muerte de Drakeo The Ruler

El músico y productor discográfico canadiense Drake fue uno de los primeros en reaccionar tras confirmarse la noticia sobre el fallecimiento de Drakeo The Ruler.

A través de sus historias de Instagram, el intérprete de “God’s plan” y “Laugh now cry later” escribió: “No. Esta m**** no está bien de verdad, ¿qué estamos haciendo? Siempre levantando mi espíritu con tu energía. RIP Drakeo”.