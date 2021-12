Estrella Torres no descarta volver a El artista del año tras derrota: “¿Revancha?, puede ser”

Estrella Torres, exintegrante de Puro Sentimiento, se pronunció tras no poder llevarse el triunfo en la final de El artista del año, este sábado 18 de diciembre. La cantante, quien tuvo como refuerzo a Tommy Portugal en la gala, no descartó un posible regreso a modo de revancha al reality de canto y baile.

El programa de Gisela Valcárcel trajo sorpresas y momentos emotivos. Ruby Palomino se consagró como la ganadora, y Yahaira Plasencia obtuvo el segundo lugar. Por su parte, la intérprete de “Dos años” se quedó en el tercer puesto.

Tras culminar la grabación en vivo, realizó unas declaraciones. Ella aseguró tener sentimientos encontrados.

“¿Revancha?... Puede ser, no sabría decirte, sería para mí un placer. Me gustaría haber estado un poco más en El Artista del Año. Sí, me voy un poco triste, estaba a un ritmo donde aprendía muchas, cosas, nuevos amigos, los profesores…”, comentó Torres.

“He aprendido demasiado, me he convertido en una artista completa, para mí eso ya es suficiente; voy a seguir creciendo aún más, ahora en mi carrera de solista”, agregó, y resaltó que estar allí fue la mejor oportunidad que tuvo.

Cantó con Tommy Portugal

En la final, la cantante norteña sorprendió al traer como refuerzo a Tommy Portugal, con quien tuvo una larga relación, que terminó hace unas semanas.

Ella también estuvo acompañada de su hermana. La joven derrochó peruanidad durante toda su performance de “Muchacho provinciano”, y se ganó los aplausos del jurado.

Su novio Kevin Salas la alienta

Estrella Torres mantiene una relación con el modelo Kevin Salas, y a horas de la final de El artista del año, él le envió un mensaje de aliento para que triunfe en la competencia.

“A un día de tu gran final y de mi campeonato. Gracias, amor, por el apoyo brindado, siempre podrás contar conmigo, somos un gran equipo. ¡A triunfar!”, redactó.