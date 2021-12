El ‘Cholo’ Mena se despide de YouTube por un tiempo: “Ya no me emociona lo que hago”

Pidió un respiro. El ‘Cholo’ Mena, quien ha logrado convertirse en uno de los youtubers peruanos más renombrados y populares por construir una trayectoria de más de una década, decidió darse un respiro de la plataforma por un tiempo para explorar nuevos horizontes en la creación de contenido. Gabriel Mena mutó desde hace tres años y empezó a realizar videos gastronómicos, convirtiéndose en un referente para su seguidores.

El comunicador, que locuta todas las mañanas en radio Studio 92, cuenta con más de 500 mil suscriptores en YouTube. Ha demostrado su versatilidad al no solo visitar los restaurantes más importantes y exclusivos del país, sino también por probar deliciosos potajes en huariques y dar a conocer nuevos emprendimientos. Ha logrado penetrar en la Lima gastronómica codeándose con algunos de los mejores chefs del mundo.

No solo se ganó el cariño del público con su carisma, tuvo mucho que ver su apariencia también. Pues, ha logrado convertir su look en una marca: su bigote característico, sus tatuajes, sus prendas coloridas han hecho que pasar inadvertido en un nuevo ‘point’ le sea imposible. Sin embargo, Mena aún se considera sólo como un aficionado de la comida y reveló que comer es su mejor momento del día.

“La comida es el único espacio de paz que tenemos en el día: el almuerzo, la cena, la comida… cuando estoy comiendo casi no toco el celular. Si estoy con amigos está prohibidísimo. Cuando comes, estás en un espacio seguro”, expresó en una entrevista con la periodista Nora Sugobono.

Pero todo llega a su fin

Gabriel Mena se sinceró con sus seguidores y confesó que necesita darse un respiro de subir videos culinarios casi diariamente. “Hago contenido desde hace 11 años sin parar, así que tomé la decisión de darme unas vacaciones y pensar más en mi contenido. Les seré honesto como siempre trato de ser, ya no me emociona lo que hago, quiero descubrir nuevas rutas gastronómicas y eso será en provincia. Ya se hizo todo lo que se pudo en Lima y no hay cosas nuevas que sorprendan tanto” , escribió.

El Cholo Mena revela que ahora desea conocer el interior del país e ir en busca de nuevos platillos culinarios. Foto: El 'Cholo' Mena/Instagram.

Pero no fue solo eso. También aprovechó para recalcar que la gastronomía peruana no solo está en Lima y aseguró que el 2022 estará lleno de viajes. “Quiero conocer más de nuestro país y lo que ofrece. No obstante, también quiero descansar un poco de las redes sociales y regresar con fuerza el año que viene. Espero entiendan y tranquilos que estoy armando contenidos increíbles para ustedes, gracias por estar siempre”, finalizó el ‘Cholo’ Mena.

Cómo inició la ruta culinaria de El ‘Cholo’ Mena

Todo comenzó con los dos platos bandera de Perú: el lomo saltado y el cebiche. Hace cuatro años un vlogger gastronómico compartió el elevado precio -S/ 65 soles- del primer plato mencionado en un restaurante limeño. Esta noticia impacto al youtuber y vio en ella una oportunidad para generar contenido; ese fue el momento en que todo cambió.

Después de eso comenzó con los ‘versus’, la entretenida forma en comparar el mismo plato en dos locales diferentes, con dos experiencias diferentes, y lo más importante: dos precios completamente diferentes, que luego se convirtieron en su sello. Por ejemplo, se ha atrevido a probar un panetón de S/ 1.400 soles, todo sea por complaces a sus fans. “No puedo poner en riesgo la relación de confianza que he construido con mis seguidores. Todo el mundo me llama, pero por eso mismo se pierde un poco la magia de descubrir cosas nuevas. Ya no eres anónimo”, comentó.

Desliza las imágenes para ver el aspecto que tiene este gigantesco panetón que se vende actualmente en Lima. Foto: captura de YouTube/El cholo mena

Aunque haya ido a restaurantes como Maido, Astrid & Gastón o Central, él la tiene completamente clara cuando le preguntan por su plato favorito: el ají de gallina de su madre. “No tiene precio. No entra en rankings. Quizá no es el mejor del mundo, pero es al que más cariño le tengo”, expresó.