Vania Masías sobre presentación de Ruby Palomino: “Has llegado al corazón de todo tu público”

Vania Masías quedó impresionada con Ruby Palomino, quien se presentó junto a su madre, Gloria Ramos, en la final de El artista del año, el último sábado 18 de diciembre. La coreógrafa estuvo de invitada en el programa, y al ver a la joven en la pista de baile, solo le dedicó palabras de agradecimiento y felicitaciones por su desenvolvimiento en el escenario.

La bailarina de ballet no solo elogió la interpretación de la artista de folk-rock, sino también a la progenitora de la cantante. “Eres una estrella, luego el ingreso de tu madre; ha sido brillante esta presentación, porque creo que has llegado al corazón de todo tu público”, comentó.

Para la última gala del reality show, la joven entonó “Mi Perú”, “Contigo Perú” y “Cóndor pasa”; en ésta última contó con el apoyo de su mamá y ambas hicieron vibrar la pista de América televisión. Tras su performance, todo el jurado se puso de pie para aplaudir a las participantes.

Rockera sorprende con baile de cumbia

La cantante, quien tenía acostumbrados a sus seguidores con sus entonaciones de folk-rock, sorprendió al bailar cumbia en reality de Gisela Valcárcel. “Mis referentes en salsa de mis compañeras es Yahaira y para mi cumbia fue Natalia Villanueva. Me la he pasado toda la semana viendo videos de ella, cómo sonríe y todo, porque necesitaba adoptar eso. Yo no podía ser rockera bailando cumbia, tenía que ser Ruby la cumbiambera”, señaló.

Ruby Palomino contó que tuvo una fuerte lesión en su ensayo; sin embargo tuvo una excelente presentación en la última gala. Foto: Composición / Instagram

Ruby Palomino se quiebra tras presentación final en El artista del año

En la última ronda de la competencia, Ruby Palomino emocionó a los presentes al cantar “Como yo te amo”, de Raphael. De inmediato, el jurado ovacionó a la joven y ella pidió un momento para enviarle un saludo de cumpleaños a su hermano, a quien le prometió se reunirán muy pronto en familia, ya que no pudieron estar juntos en esta fecha muy especial.