Estrella Torres recibe apoyo de Kevin Salas tras derrota: “Para mí siempre serás una ganadora”

Tras no lograr levantar el trofeo y quedarse en el tercer lugar de El artista del año, Estrella Torres recibió un emotivo mensaje de Kevin Salas, quién le mostró su respaldo. A través de sus redes sociales, su novio le dedicó unas tiernas palabras donde le desea muchos éxitos en el futuro de su carrera.

“Para mí siempre serás una ganadora, estoy muy feliz de ser partícipe de todos tus logros, mi campeona, Te quiero, amor, brillarás por siempre” , escribió Kevin en su publicación de Instagram.

Publicación de Kevin Salas Foto: Instagram

Como se sabe, la noche del 18 de diciembre, Ruby Palomino se coronó como la flamante ganadora de El artista del año, quedando Yahaira Plasencia en segundo lugar.

Estrella Torres no descarta volver a El artista del año para una revancha

Estrella Torres no logró consagrarse como ‘la artista del año’, sin embargo, no descartó la posibilidad de volver al programa. Además, agradeció la oportunidad de haber estado en el reality, pues le ayudó en el crecimiento de su carrera.

“ ¿Revancha?... Puede ser, no sabría decirte, sería para mí un placer. Me gustaría haber estado un poco más en El Artista del Año . Sí, me voy un poco triste, estaba a un ritmo donde aprendía muchas cosas, nuevos amigos, los profesores…”, comentó Torres.

“He aprendido demasiado, me he convertido en una artista completa, para mí eso ya es suficiente; voy a seguir creciendo, aún más ahora, en mi carrera de solista”, agregó.

Estrella Torres Foto: Estrella Torres/Instagram

Estrella Torres cantó con Tommy Portugal en la final de El artista del año

En la final, la cantante norteña sorprendió al traer como refuerzo a Tommy Portugal, con quien tuvo una larga relación que terminó hace unas semanas.

Ella también estuvo acompañada de su hermana. La joven derrochó peruanidad durante toda su performance de “Muchacho provinciano”, y se ganó los aplausos del jurado.