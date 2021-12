Dalia Durán se despidió del programa Porque hoy es sábado con Andrés

Dalia Durán anunció por medio de redes sociales que ya no va más en Porque hoy es sábado con Andrés, programa presentado por Andrés Hurtado, luego de que el empresario le diera la oportunidad de ser coconductora del espacio tras ser víctima de violencia de género de parte de John Kelvin. Además, la cubana mencionó en sus historias que tomará unas merecidas vacaciones

Luego de su comunicado, la modelo dejó entrever que da por terminadas sus labores al lado de Hurtado por haber concluido su contrato y no por las recientes declaraciones a favor de John Kelvin, donde pedía liberen al cantante porque considera ya ha recibido suficiente castigo.

“Hoy cierro un ciclo. Gracias por tus enseñanzas, Andrés Hurtado; a todos, por su cariño. Culminó mi contrato y también se toman unas vacaciones bien merecidas. Yo sigo adelante como la guerrera que soy, bienvenidas las oportunidades. Felices fiestas para todos, se les quiere”, escribió en su cuenta de Instagram.

Dalia Durán se despidió de programa mediante historias de Instagram. Foto: Dalia Durán/Instagram.

Magaly Medina arremete contra cubana por John Kelvin

Luego de escuchar el pedido de la modelo, la presentadora de espectáculos se mostró muy indignada con Dalia Durán. “Él no respetó el derecho de sus hijos al no respetarte a ti como madre (...) él es mal padre y mal esposo porque no te respetó a ti, la madre de sus hijos, al no respetarte, al pegarte, al golpearte, al humillarte, al serte infiel, al constantemente rebajarte, como hizo (...) entonces, no estaba respetando a sus hijos”.

¿Por qué el abogado dejó de defender a Dalia Durán?

Daniel Leiva confirmó que ya no es el representante legal de la cantante luego de su pedido para detener el proceso en contra del cumbiambero, además, por no querer pasar por la cámara Gessel. “Yo le dije que esa prueba (Gesell) es determinante y que con eso lo podían culpar, pero me puso muchos ‘peros’ con el caso, y notaba que había algo al fondo de esto. Ya que no se llevó a cabo la cámara Gesell y se habían desvalorizado las pruebas ofrecidas, en noviembre John Kelvin hace un pedido para que le den su libertad. Era una estrategia planeada”, manifestó para La República.