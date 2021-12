César Vega tras ocupar el cuarto lugar en El artista del año: “Ha sido un placer”

César Vega no logró alzar la copa de El artista del año el último 18 de diciembre, día en el que se llevó a cabo la gran final del reality; sin embargo, el cantante de salsa se mostró igualmente contento por su desempeño sobre el escenario.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el sonero expresó su sentir tras llegar a la última gala de la competencia.

“Muchas gracias, El artista del año, ha sido un placer estar aquí y poder mostrar el don que Dios me regaló”, rezaba la publicación del intérprete.

Asimismo, aprovechó en agradecer a sus seguidores y dedicarles un inspirador consejo.

“Gracias por todo su apoyo a mi gente y muchas bendiciones siempre. No dejen de luchar por sus sueños”, finalizó el músico.

Daniela Darcourt elogia el talento de César Vega

Ante las palabras del cantante, sus seguidores y colegas no dudaron en felicitar su desempeño durante la temporada que estuvo en El artista del año pese a no haber obtenido el primer lugar. Daniela Darcourt fue una de las personas que no dudó en pronunciarse luego de haber acompañado al salsero como su refuerzo en la gala final.

“Eres un grande papi, qué placer acompañarte y verte crecer. Te quiero”, escribió Darcourt. Por su parte, Vega respondió a sus palabras: “Gracias, mi Dani. Cuenta conmigo siempre️, te quiero con todo el corazón”, sostuvo el intérprete.

César Vega se pronunció a través de redes sociales. Foto: César Vega/ Instagram

César Vega fue eliminado de El artista del año

El sonero César Vega no logró participar en la recta final de El artista del año, pues el puntaje emitido por el jurado en la primera etapa de la gala lo dejó en el último lugar a comparación de sus contrincantes Ruby Palomino, Estrella Torres y Yahaira Plasencia.

Al anunciar el resultado, Gisela Valcárcel despidió al salsero con unas sencillas palabras: “Espero pronto estar en uno de tus shows y salsear como se debe”, dijo la presentadora.