Alondra García Miró celebró su cumpleaños número 30 con emotivo mensaje

La modelo y actriz peruana Alondra García Miró festejó su cumpleaños número 30 el último fin de semana. En medio de su celebración, decidió compartir el momento con sus más de tres millones de seguidores en Instagram a través de un corto video acompañado de un reflexivo y emotivo mensaje.

“ ¡Llegaron los 30! Y no puedo estar más agradecida con Dios y con la vida por haberlos recibido con salud y rodeada de tanto amor. Entre ayer y hoy, he leído sus mensajes y solo quiero agradecerles por todo su cariño, sus buenos deseos y porque siempre están ahí para mí. ¡Los quiero infinito! ¿Qué me depararán los 30?”, escribió en su red social la protagonista de Te volveré a encontrar.

PUEDES VER: Alondra García Miró apoya a Paolo Guerrero con su nueva marca de ropa

El video, en menos de 11 horas de publicado, cuenta con más de medio millón de reproducciones, supera los 90.000 ‘likes’ y muchos comentarios de felicitación y amor por el cumplimiento de un año más de vida.

PUEDES VER: Alondra García se incomodó tras ser consultada sobre su posible matrimonio con Paolo Guerrero

Alondra García Miró cumple primer aniversario con su marca de joyería

El pasado 8 de diciembre, la popular modelo celebró el primer aniversario de su marca de joyas Alondra García Miró Shop y agradeció a sus seguidores por todo el apoyo brindado con un post en Instagram.