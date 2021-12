El día que Tony Succar y Mauri Stern protagonizaron una fuerte discusión en Yo soy

Yo soy, a lo largo de sus temporadas, ha dejado más de una anécdota para los televidentes. Desde emotivas presentaciones, inesperados errores en vivo e incluso discusiones entre los jurados del programa, los eventos dramáticos nunca faltan. Este es el caso de una de las peores confrontaciones en la historia del concurso, la protagonizada por Mauri Stern y Tony Succar.

El suceso se llevó a cabo a inicios del año 2021, en el que se realizaba la versión grandes batallas. Los integrantes del elenco tuvieron un acalorado encuentro en vivo luego de escuchar el duelo entre los imitadores de Silvio Rodríguez y Bad Bunny. En esta nota contamos qué fue lo que pasó.

La razón por la que Tony Succar y Mauri Stern pelearon en Yo soy

El cruce de palabras inició porque Tony Succar recomendó a Daniel Córdova (’Bad Bunny) utilizar el programa Autotune para poder mejorar su desempeño y así evitar las desafinaciones sobre el escenario. Esto no fue del agrado de Mauri Stern, quien se mostró en total desacuerdo ya que significaría otorgar al concursante una ventaja.

En aquella edición el tema quedó cerrado; sin embargo, en el siguiente episodio la gresca continuaría con mayor intensidad.

Esta vez, el intérprete del popular ‘conejo malo’ no tuvo una buena presentación frente a su par ‘Silvio Rodríguez’. A pesar de los errores que cometió fue defendido por el percusionista peruano, quien volvió a mencionar que el uso del referido sistema podría darle la confianza que necesita y así parecerse más al artista original.

“Este sonido de los urbanos con el Autotune no es una cosa mágica que te ponga afinado, es algo que ayuda al tono de voz para que suene fresco. Cuando yo produzco urbanos no puedo grabar sin eso, él no puede sonar a Bad Bunny sin esa herramienta ”, dijo.

El comentario fue replicado por el mexicano: “No puedes agarrar a un tipo, arreglarle la afinación en vivo cuando el canto lo tienen que hacer bien”.

Tony Succar no se quedó callado y, desde su experiencia, le reclamó a su colega recalcándole que él no cuenta con experiencia en producción ni con el uso de Autotune. Esto solo agravó la discusión.

“De qué me hablas, no me insultes. Estoy hablando de un concurso, tiene que cantar afinado. Cómo se te ocurre pensar que le vamos a meter Autotune, no estamos en un estudio. Es lo peor que te he escuchado decir”, acotó.

El enfrentamiento fue apaciguado por Cristian Rivero, quien no dudó en pedirle al salsero explicar para qué exactamente sirve el programa de audio.

Yo soy inició el uso de Autotune

Días después, Yo soy adoptó el uso de Autotune para los imitadores de artistas urbanos y los jurados del programa de Latina se pidieron perdón en vivo por el exabrupto.

El primero en usar el programa fue el propio Daniel Córdova, ‘Bad Bunny’, hecho que fue celebrado por Tony Succar.

“¡Funcionó, mi gente! Yo sabía que eso era lo que le faltaba. Pero ojo, en vivo no hay magia, igual hay mucho por trabajar para llegar a esa perfección! Igual, me voy super contento hoy, siempre lo mejor para mis hermanos, talentos peruanos”, fue el mensaje que dejó en Twitter.