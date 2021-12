Yiddá Eslava responde a insultos que recibió tras diagnóstico de autismo

Yiddá Eslava se defendió en redes sociales. Mediante su perfil oficial de Instagram, la comediante peruana emitió un fuerte mensaje hacia los cibernautas que la han insultado, ya que ella y su pequeño hijo Tomás recientemente fueron diagnosticados con autismo.

Yidda Eslava y su hijo fueron diagnosticados con autismo

La influencer de 38 años compartió en redes sociales el diagnóstico de ella y su hijo mayor, fruto de su relación con Julián Zucchi.

“¿Cuándo el autismo ha sido sinónimo de fracaso? ¿Y si eres autista? La gente te va a dejar de seguir y las marcas de contratar. El autismo no es una enfermedad, es parte de tu identidad, de tus características” , escribió la actriz en Instagram, luego de que le recomendaron que mantenga en privado su diagnosis.

Yiddá Eslava cuenta que fue diagnosticada con autismo. Foto: Instagram

Yiddá Eslava se defiende ante detractores

Un usuario de Instagram lanzó un cruel comentario hacia la exchica reality, donde se burló de su diagnóstico. Tras verlo, Yiddá le contestó mediante una publicación.

“Enviaron algunos de los calificativos por interno que habían sufrido muchas de las personas que se enteraron que hoy me insultaron”, escribió la influencer al inicio de su entrada de la red social.

“Luego de pensarlo algunas horas me dije: ‘ Que me digan autista no me molesta, lo soy y orgullosa’” , reflexionó. “Lo que duele y cala hasta el tuétano es que exista alguien que sienta placer diciéndolo”, continuó.

Culminó su publicación dejando un mensaje con un tono positivo. Se refirió a que, como no se puede cambiar el parecer de sus detractores, es mejor seguir adelante y crecer. “Vivir, crecer, mejorar, que poco a poco el eco de nuestros propios éxitos opacarán esos comentarios que quedarán inaudibles”, escribió firmemente Eslava.