Rauw Alejandro y la vez que se unió a “Tiroteo” para convertirla en un hit

Las entradas agotadas en la preventa para el concierto de Rauw Alejandro en Perú es un episodio que refleja la acogida de este reguetonero en los corazones del público. El cantante de 28 años comenzó su carrera musica en el 2014 y desde entonces no ha dejado de acumular logros. Por ahora todos los fanáticos están a la espera del World tour 2022, un evento que también abarcará países como Chile y Colombia.

Si bien una de sus canciones más exitosas es “Todo de ti”, el tema “Tiroteo” también se posicionó como una de las favoritas en las plataformas de música digital. La composición le pertenece a Marc Seguí y cuenta con la colaboración del multifacético Pol Granch y del popular Rauw Alejandro. El lanzamiento del remix tiene 142,038,750 vistas en YouTube.

La colaboración de Rauw Alejandro en “Tiroteo”

El reguetonero mantiene una sólida trayectoria en la industria musical y ha trabajado con artistas renombrados como Maluma, Beéle, Manuel Turizo, Chencho, Camilo y Lyanno. Pero comparte, asimismo, el escenario con las voces que se perfilan hacia el éxito; es decir, las jóvenes promesas, tal es el caso del músico mallorquí Marc Seguí y del madrileño Pol Granch.

Rauw Alejandro, Marc Seguí y Pol Granch comparten protagonismo en "Tiroteo". Foto. composición LR / Jazmin Ceras

En enero de 2021, Marc Seguí lanzó un EP (Extended Play) denominado Thermo Mix, en donde incluyó la versión original de “Tiroteo” con Pol Granch. La canción alcanzó más de 700 mil visualizaciones en Youtube, pero la participación de Rauw Alejandro en abril del mismo año hizo que se convirtiera en un hit.

“Cuando tu empiezas, ojalá nunca termines porque siempre que me besas florecen todos los jardines. Pero se fue el sol y nunca volvió, me sentí como un niño, sin luz, con miedo. Este cuento de hadas al final cambió: me llenó de promesas que nunca cumplió”, entona Rauw Alejandro.

La canción relata una historia de desamor con una dosis correcta de humor: dos chicos se encuentran atraídos por la misma chica. Con un escenario vintage y una letra pegadiza, este tema es una mezcla de estilos y sonidos que fusiona el género indie y el nuevo pop, y consagra así a las tres figuras en la memoria de los oyentes.

Detalles del concierto de Rauw Alejandro en Lima

El show comenzará a las 8.00 p. m. del 8 de marzo, en La Pelouse del Jockey Club del Perú. Como parte de su gira World Tour 2022, Rauw Alejandro entonará temas como “Todo de ti”, “Tiroteo”, “Tattoo”, “2/catorce”, “Reloj” y “Fantasía”. La duración aproximada del evento es de tres horas.

Si bien el concierto está recomendado para mayores de 14 años, los menores de siete podrán ingresar pagando su entrada y acompañados de un adulto. De acuerdo con los requerimientos del Ministerio de Salud, al momento del ingreso el cliente deberá portar doble mascarilla. Se sugiere, en cualquier caso, llegar con anticipación al local.