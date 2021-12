Magaly Medina indignada con Dalia Durán por John Kelvin: “Es mal esposo porque no te respetó”

Magaly Medina no toleró el pedido de Dalia Durán para que John Kelvin salga de prisión y pueda ver a sus hijos. La presentadora de Magaly TV, la firme, no pudo evitar su enojo durante su programa emitido el último viernes 17 de diciembre donde le envió un fuerte mensaje a la modelo por tratar de defender al cumbiambero, quien cumple su condena por violencia física y sexual contra la madre de sus hijos.

La conductora de espectáculos recordó el día que la tuvo de invitada en su set de televisión junto con su abogado luego de haber sido agredida por el cantante. Pero nunca imaginó que, tras haber presentado su denuncia, la influencer decidiera retractarse y ya no seguir con el proceso contra el empresario.

“Él no respetó el derecho de sus hijos al no respetarte a ti como madre (...) él es mal padre y mal esposo porque no te respetó a ti, la madre de sus hijos , al no respetarte, al pegarte, al golpearte, al humillarte, al serte infiel, al constantemente rebajarte, como hizo (...) entonces, no estaba respetando a sus hijos”, expresó muy eufórica la esposa de Alfredo Zambrano.

Declaran infundado pedido de salida de prisión preventiva de cumbiambero

La defensa legal del cantante presentó una apelación para que salga de la cárcel donde cumple prisión preventiva por agredir física y sexualmente a la conductora de televisión; sin embargo, esta fue infundada. “Cuarta Sala Penal de Apelaciones de @CSJdeLima confirmó la resolución que declaró infundado el pedido de cese de prisión preventiva solicitado por Jonathan Sarmiento (John Kelvin), en la investigación que se le sigue por las agresiones en agravio de Dalia Durán Gómez”, se lee en el Twitter de CSJ de Lima.

Rechazan pedido de cese de prisión preventiva para el cantante John Kelvin. Foto: captura/Twitter

Dalia Durán reapareció en redes sociales tras declaraciones de John Kelvin

Hace unos meses, el cumbiambero brindó entrevistas a diferentes medios de comunicación desde la cárcel, lo cual habría afectado a la modelo, quien decidió alejarse de las redes sociales. Pasado unos días, Dalia Durán se pronunció a través de su cuenta de Instagram. “Agradezco a todos por su preocupación, estos días no he posteado nada debido a asuntos delicados. Saben que les agradezco y llevo en mi corazón. Pronto con ustedes”.