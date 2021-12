‘Loco’ Vargas habla por primera vez sobre romance con Tilsa Lozano: “Son malas decisiones que uno toma”

Después de muchos años, Juan Manuel ‘Loco’ Vargas habló por primera vez sobre el romance que mantuvo con la modelo Tilsa Lozano a espaldas de su esposa Blanca Rodríguez. El futbolista peruano brindó una entrevista a su excolega, Cuto Guadalupe, en la cual contó lo que vivió durante esa etapa que casi genera la ruptura de su familia.

Aclaró que no se arrepiente de lo sucedido, pero reconoció que fue una mala decisión empezar ese amorío. Además, reveló qué hizo para salvar su relación. Recordemos que, en 2013, las declaraciones de Tilsa Lozano en El valor de la verdad causaron un escándalo mediático.

“¿Cómo hiciste para mantener la unión familiar?”, le preguntó Cuto Guadalupe. “Creo que aceptando y pidiendo disculpas”, le respondió ‘Loco’ Vargas. “¿Disculpas o perdón?”, le repreguntó el exfutbolista. “Perdón y ganándome la confianza del día a día, eso se trabaja y si hay amor todo se puede”, agregó el exintegrante de la selección peruana.

Luego, hizo un mea culpa. “Todos tenemos eso de haber tomado decisiones equivocadas, no es que me arrepienta, pero son malas decisiones que uno toma , a veces nos damos cuenta y ya estamos ahí. Yo creo que me hubiera gustado no hacerlas y no haber cometido excesos. Dios perdona el pecado, pero no el escándalo”, sostuvo.

Piensa en sus hijos

Contó que ahora piensa más en sus hijos antes de cometer un error. “Cuando tienes una familia, ellos son los que más van a sufrir. De los errores de los padres, los hijos son los que pagan. Los míos ya están grandes, la mayor tiene 13 años, y ya me controlan”, señaló el exjugador de Universitario.

¿Cómo conoció a Tilsa Lozano?

Según la versión de Tilsa Lozano, se conocieron un evento que él organizó en Italia para poder conocerla. Ella afirmó que quedó deslumbrada con los detalles que le entregó el futbolista debido a que parecía “como una película”.