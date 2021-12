Kim Kardashian se considera fanática de Taylor Swift

Durante el último jueves 16 de diciembre, Kim Kardashian participó en una entrevista para el podcast Honestly with Barry Weiss y reveló que se considera fanática de la música de Taylor Swift , evidenciando así que dejó atrás todos los malentendidos entre ella, su exesposo Kanye West y la cantante.

“Quiero decir que realmente me gustan muchas de sus canciones. Todos son súper lindos y pegadizos. Tendría que buscar en mi teléfono para obtener un nombre“, dijo la protagonista de Keeping up with the Kardashians.

“Siento que todos hemos seguido adelante”, le dijo al presentador Andy Cohen. Asimismo, aprovechó la oportunidad para aclarar que ni ella ni West habían hablado con Swift últimamente.

Recordemos que Kim aún no estaba casada con el rapero cuando él interrumpió el discurso de aceptación de la intérprete de “Shake it off” en los MTV VMAs de 2009. Además, se involucró en el drama alrededor del sencillo “Famous” de ‘Ye’ varios años después, al filtrar parte de un llamada telefónica que había grabado en secreto con su marido, pidiéndole permiso a Swift para poner su nombre en la pista.

Durante el podcast, Kim aprovechó para comentar positivamente sobre la discografía del rapero, quien le pidió que vuelva con él durante un concierto pasado. La empresaria calificó a Yeezus, de 2013, como su disco favorito y también le dio a My beautiful dark twisted fantasy de 2010 una mención honrosa.

Asimismo, aprovechó para hablar sobre los looks de West: “Ahora, mirando hacia atrás, pensé: ‘¿Por qué debería quitarse eso si eso es en lo que cree? Si quieres usar el sombrero, usa el sombrero”.

When Kanye wore a red MAGA hat on SNL, the internet nearly broke.



"Now, looking back I thought, 'Why should he take that off if that's what he believes in?'" says @KimKardashian. "If you want to wear the hat, wear the hat." pic.twitter.com/TMNs74TXwd