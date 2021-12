Juan Manuel Vargas sobre la infidelidad: “Me hubiera gustado no hacerlas”

Por fin habló. El exjugador Luis ‘Cuto’ Guadalupe entrevistó a su compañero Juan Manuel ‘Loco’ Vargas para el programa que tiene para el diario Trome y le contó un poco más de la cuenta. Es así que el deportista se refirió por primera vez en toda su vida al polémico romance que tuvo con Tilsa Lozano.

Al parecer, el espacio televisivo La fe de Cuto movió las montañas y ablandó el corazón del integrante del equipo de fútbol Universitario de deportes e hizo que confiese y reconozca su error como ser humano. En el video, se puede ver que Luis inicia el interrogatorio consultándole “cómo hizo para mantener la unión familiar”.

Juan Manuel Vargas afirmó, después de autopreguntarse lo mismo: “Creo que aceptando y pidiendo disculpas”. Es así que Luis Guadalupe cuestionó: “¿Disculpas o perdón?” y su amigo aseveró:” Perdón y ganándome la confianza del día a día, eso se trabaja y si hay amor todo se puede”.

Finalmente, habló del mea culpa que tuvo que realizar y señaló, muy seguro de su respuesta: “Un mea culpa yo creo que sí, todos tenemos eso de haber tomado decisiones equivocadas, no es que me arrepienta, pero son malas decisiones que uno toma, a veces nos damos cuenta y ya estamos ahí. Yo creo que me hubiera gustado no hacerlas. Dios perdona el pecado, pero no el escándalo”.

El video no quedó ahí, sino que también fue compartido por la conductora Magaly Medina en su programa porque llamó la atención de todos los que, en su momento, conocieron del tema.

