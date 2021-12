Josimar anunció el nacimiento de su hija con María Fe Saldaña: “Gracias padre mío”

El cantante Josimar no pudo contener su emoción. Compartió en sus redes sociales que ha nacido su hija con María Fe Saldaña , su expareja. La pequeña Jeilani nació a la 1.00 p.m. de este sábado 18 de diciembre.

Recordamos que el el ‘rey de la salsa perucha’ recientemente contrajo matrimonio en Estados Unidos con su pareja cubana Yanira Cárdenas.

La bebé de Josimar y María Fe Saldaña

El salsero compartió con sus seguidores de Instagram la feliz noticia. Mediante historias, colocó una imagen con texto, dando detalles del nacimiento de su bebé.

“Feliz, feliz, feliz. Nació la vida de mi vida. Gracias padre mío”, redactó el cantante. “Hoy 18/12/2021 a las 1:39 pm con 3.40 kg nació mi Jeilani”, agregó el ‘rey de la salsa perucha’.

Josimar y María Fe Saldaña tuvieron a su pequeña Jeilani. Foto: captura de Instagram

Josimar compartió ecografía de su bebé

El 16 de diciembre, el cantante publicó unas imágenes de la ecografía de María Fe Saldaña. Le dedicó también unas tiernas palabras a su pequeña: “Contando los días para conocerte, hija mía. Mi Jeilani, papito te ama”, escribió el exvocalista de Caribeños de Guadalupe.

Josimar tendrá una hija con María Fe Saldaña en los próximos meses. Foto: Instagram

Ante esto, el salsero tuvo que enfrentarse a críticas de sus seguidores. El líder de Josimar y su yambú se enfureció por los ataques y malos comentarios. Lanzó una advertencia a redes sociales, adelantando que bloquearía a algunos usuarios.

“Día de limpieza. Limpiando las redes de personas negativas que no suman, serán bloqueadas. No aceptamos haters en este Instagram. Si no te gusta lo que vez, no me sigas y punto, asunto solucionado”, expresó Josimar en historias de Instagram.

