Jessica Newton compró zapatillas de bebé de marca Christian Dior que serían para su nieto

Abuela consentidora. La exreina de belleza Jessica Newton no puede ocultar la felicidad que siente desde la llegada de su primer nieto, hijo de su hija Cassandra Sánchez, y no deja de demostrarlo con cada uno de los detalles que le brinda con cada publicación o muestra de amor.

La exmodelo cuenta cómo va su día a día en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, donde viajó desde hace unos días con motivo de celebrar su cumpleaños al lado de su pareja. En esta ocasión, la organizadora del Miss Perú contó detalles inéditos de sus compras por navidad por tierras gringas.

En las imágenes que compartió a través de su cuenta oficial de Instagram se puede ver que Jessica Newton compró unas zapatillas de la reconocida marca Christian Dior de color negro con algunos detalles animal prints.

La leyenda que acompaña al video dice: “Hoy caminamos al Meat Market”. Horas antes, Jessica Newton escribió en otras fotografías “Hoy vamos a mi tienda favorita. 90.000 metros cuadrados de diseño”. Al parecer, el regalo sería para su recién nacido nieto, hijo de su primogénita con el cantante Deyvis Orosco.

Jessica Newton defendió a Yely Rivera de las críticas

Hace unos días, la modelo Yely Rivera representó a nuestro país en el Miss Universo 2021 y, a pesar que dejó atrás a muchas reinas de belleza, no pudo ingresar al top 16 de la etapa final del concurso de belleza.

Es así que las críticas no pararon en llegar. Ante eso, la ex reina de belleza Jessica Newton no dudó en expresar su incomodidad y aseguró: “Hay que aprender a valorar las posiciones que hemos alcanzado, nada sucede de un día para otro. Antes de alcanzar la corona de Miss Mundo para Perú con Maju Mantilla, me tomó muchos años de esfuerzo y clasificaciones previas, así como muchas desilusiones”.

Las primeras palabras de Jessica Newton para su nieto

La directora del Miss Perú, Jessica Newton, comparte cada momento que pasa con su nieto a través de sus redes sociales para contar la nueva experiencia que está viviendo ya no como mamá, sino como abuela.

Jessica Newton comparte tiernas imágenes con su nieto. Foto: composición/Instagram

Es así que subió una foto a su cuenta de Instagram y escribió: “Quien cree que nadie es perfecto es porque aún no ha tenido un nieto. Ahora entiendo a mis ‘mamamas’, ¡es un amor indescriptible!”.