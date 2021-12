Janick Maceta asistió a celebración por el primer mes del hijo de Deyvis y Cassandra

De cara a la festividad de Nochebuena y en vista de que su pequeño hijo Milan cumple un mes de haber llegado al mundo, la pareja conformada por Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco organizó una fiesta con temática navideña en honor al primer mes de su primogénito, el último viernes 17 de diciembre, de la cual compartió fragmentos en sus redes sociales.

Asimismo, la reunión familiar navideña contó con la presencia de amigos cercanos de la pareja. Una de ellas fue la jurado de Yo soy, grandes batallas internacional, Janick Maceta, con quien, además, Deyvis y Cassandra no dudaron en sacarse una instantánea durante la celebración.

“La vida me enseño a rodearme siempre de personas llenas de luz, aquellas que brillen desde adentro. Todos celebrando a baby Milan”, se leía en la publicación que hizo Cassandra Sánchez en su perfil de Instagram.

Asimismo, agregó el hashtag #Family, pues estima a Janick Maceta como si perteneciera a su árbol genealógico.

Janick Maceta fue invitada a celebración por el primer mes del hijo de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez. Foto: Cassandra Sánchez/Instagram

Janick Maceta responde la publicación de Cassandra Sánchez

La reina de belleza no tardó en responder la publicación de la hija de Jessica Newton. Con cálidas palabras, Janick Maceta comentó la instantánea en la que aparecía junto a su amiga y el cumbiambero Deyvis Orosco sonriendo al lente de la cámara.

“Aww!... Love you so much! Y muero de amor por baby Milan”, expresó la ex-Miss Perú en su mensaje acompañado de emojis de corazones rojos.

Janick Maceta responde publicación de Cassandra Sánchez. Foto: Cassandra Sánchez/Instagram

Deyvis lanza disco navideño inspirado en su hijo

Hace un par de semanas, el líder del Grupo Néctar reveló que con la llegada de su hijo lanzaría un disco de temas navideños de diferentes géneros, entre ellos cumbia.

En esa línea, el cantante peruano acaba de subir su primer disco de Navidad, que tiene por nombre Renacer, a la plataforma musical Spotify y a la de vídeos YouTube.

“Quiero agradecerles por su cariño y les cuento que ya salió el disco de Navidad, así que también eso me pone muy contento. El nacimiento de mi hijo ha hecho que revivan cosas en mí”, dijo el ‘Bomboncito de la cumbia’ a la prensa.