Janet Barboza sobre la deuda que le tenía Jean Paul Strauss: “Ya es un tema pasado”

La conductora de América hoy, Janet Barboza, volvió a hablar acerca de su ex pareja Jean Paul Strauss para referirse a la deuda que le tenía pendiente el cantante y cómo es que llevó el proceso después que terminaron su relación de manera definitiva.

Así, aseguró al diario Trome: “Han pasado ocho años y no he tenido ninguna novedad de él en lo absoluto. Ya es un tema pasado, lo comenté en el programa porque se hizo este juego ‘recordando a mi ex’, pero no tengo interés de decir el monto (que le debe), ni acciones (legales), ha pasado demasiado tiempo, ya fue”.

Después, Janet Barboza mencionó que Jean Paul Strauss nunca reconoció sus infidelidades, a pesar de los ampays. Además, recordó: “No soy amiga de la expareja, porque creo que cuando una relación acaba, uno no puede estar con el ex porque quiere seguir teniendo un vínculo de amistad. Para mí, están bien enterraditos, ahí que se queden, bien difuntitos”.

Janet Barboza niega el fin de su relación con Miguel Bayona

Responde a chismes malintencionados. La promotora de evento Janet Barboza volvió a descartar que su relación con Miguel Bayona haya sufrido una ruptura tras los nuevos rumores de separación.

En ese sentido, afirmó: “Nosotros vamos por buen camino. Hemos vivido cuatro años juntos y ahora le tocó a él estar fuera por temas de su hija. Está viendo unos negocios con su papá, está bien, y creo que uno siempre tiene que ir viendo nuevas oportunidades. No lo siento tan dramático porque hace un mes nos reencontramos y ahora en enero nos volveremos a ver, y en Semana Santa también”

Janet Barboza critica el nuevo matrimonio de Josimar Fidel

Tras anunciarse el matrimonio de Josimar Fidel con la joven cubana que conoció en los Estados Unidos y se realizara la ceremonia el pasado 11 de diciembre, la presentadora Janet Barboza no dudó en comentar dicha relación.

La exreina de la movidas aseveró: “Ya veremos cómo termina esa relación. Ya veremos a la cubana dentro de poco saliendo en medios y haciendo lo propio. Podría ser más amor al chicharrón que al chancho, porque en dos meses no creo que te puedas enamorar”.