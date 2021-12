Hugo García tras confirmar relación con Alessia Rovegno: Tratamos de que sea súper íntimo

Hugo García contó detalles de su relación amorosa con Alessia Rovegno, hija de Bárbara Cayo, para las cámaras de Estás en todas en la edición de este sábado 18 de diciembre. El chico reality fue consultado por la fotografía junto a la joven con la que confirmaba su romance. Ante esto, precisó en decir que no expondrá su vínculo sentimental para evitar futuras especulaciones.

“Tratamos de que sea todo súper íntimo, siempre he sido perfil bajo ... He tratado de mantenerlo al margen, de cuidar nuestra vida privada y no exponer más de la cuenta” , mencionó el deportista ante la reportera del magazine.

Además, la comunicadora comentó la sorpresa que se llevaron todos sus seguidores con las imágenes junto a la intérprete de “Un amor como el nuestro”, ya que no es de las personas que pública episodios de su vida íntima. “Cuando te nace algo de corazón, lo haces y creo que nació, quería hacerlo y lo hice . Creo que lo que todos están viendo es lo que sentimos y ya está”, acotó.

Influencer agradece a conductores de Amor y fuego por su nueva relación

Tras confirmar su relación con la cantante, el chico reality declaró unas breves palabras para el programa de Willax TV y una de sus frases más resaltantes fue cuando agradeció a Rodrigo Gonzáles y a Gigi Mitre por su romance con la hija de la actriz. “Sí, ahí me hicieron el bajo. Se sumaron a la causa”, aseveró entre risas.

Hugo García publica fotos con Alessia Rovegno

El pasado 12 de diciembre, Hugo García compartió en Instagram tiernas imágenes al lado de Alessia Rovegno con las cuales confirmaba habría iniciado una relación sentimental. “Sabía que eras tú”, escribió junto a las fotografías, las cuales obtuvieron una gran cantidad de ‘me gusta’ y comentarios positivos de parte de sus amigos de América televisión y seguidores de las redes sociales.