La agrupación Grupo 5 incorporó al cantante chileno Ricky Santos, más conocido por ser el imitador de Luis Miguel, como su nuevo integrante. El artista, que alcanzó la fama en Perú gracias a Yo soy, reveló que ya se ha ido a su primera gira a Estados Unidos junto con la orquesta. Contó algunos detalles sobre cómo logró trabajar de la mano de las leyendas de la cumbia peruana.

Su amistad con Pedro Loli

Ricky Santos y Pedro Loli han realizado conciertos y han compartido el escenario en varias ocasiones . La buena amistad que mantienen fue uno de los motivos del ingreso del imitador chileno al Grupo 5 , según señaló el propio artista. También afirmó que quedó sorprendido por la propuesta de trabajo, por lo que accedió en seguida.

Grupo 5 incorpora a Ricky Santos, imitador de Luis Miguel, como su nuevo integrante. Foto: captura Instagram

“La propuesta de ingresar al Grupo 5 me llegó de Elmer Yaipén por medio de mi amigo Pedro Loli. Me preguntó si me gustaría ir a Estados Unidos con la orquesta en su gran gira por ciudades americanas y por supuesto que acepté, no tenía que pensarlo dos veces”, expresó para Trome.

“La verdad me sorprendió mucho ser convocado. El Grupo 5 es la agrupación más importante en la industria de la música peruana y que se hayan fijado en mi talento es una gran alegría. Respeto y mucha admiración tengo por el Grupo 5”, agregó.

De balada a cumbia

Pese a que canta temas del género musical balada cuando se transforma en Luis Miguel, Ricky Santos aseguró que se siente “muy cómodo cantando cumbia porque son temas románticos”.

“Eso me llevó a interpretar con todo el corazón en cada escenario que nos tocó cantar. Ha sido una gira exitosa, como tiene que ser para una agrupación querida por millones de peruanos y extranjeros”, sostuvo el chileno.