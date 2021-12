Exabogado de Dalia Durán aclara por qué renunció a su defensa: “Me puso peros con el caso”

Dalia Durán perdió a su abogado en el juicio que lleva contra John Kelvin por violencia física y sexual. El cumbiambero se encuentra recluido en el penal de Lurigancho y, aunque hizo un pedido para salir de la prisión preventiva, este fue desestimado por la Corte Superior de Justicia (CSJ).

Daniel Leiva confirmó que ya no es el representante legal de la cantante desde que se llevó a cabo la audiencia para evaluar la petición del artista. Según comentó a La República, fueron las actitudes de la víctima las que lo hicieron dejar el caso.

Abogado de Dalia Durán explica por qué dejó el caso

El letrado aclaró que decidió abandonar el juicio ante los pedidos de Dalia Durán para detener el proceso y porque ponía excusas para no presentarse en importantes citaciones, como el de su visita a cámara Gessel que estaba programado para el mes de setiembre.

“Yo le dije que esa prueba (Gesell) es determinante y que con eso lo podían culpar, pero me puso muchos peros con el caso y notaba que había algo al fondo de esto. Ya que no se llevó a cabo la cámara Gesell y se habían desvalorizado las pruebas ofrecidas, en noviembre John Kelvin hace un pedido para que le den su libertad. Era una estrategia planeada”, dijo Daniel Leiva a La República.

Según agregó, fue en dicha audiencia en el que le expresó a la jueza su decisión de renunciar a su labor; sin embargo, recalcó que le pidió a la autoridad solo tomar en cuenta las pruebas recabadas con anterioridad.

“En esa audiencia renuncio. Entré y le pedí a la jueza que no tome en consideración la opinión de la señora Dalia porque se encuentra afectada psicológicamente. Ella no está en condiciones para opinar sobre el caso. Que se tomen las pruebas que recabaron al inicio para que se determine la responsabilidad”, indicó.

El abogado sostuvo que todo lo sucedido es una estrategia de Dalia Durán y John Kelvin: “Tratan de que yo no intervenga para que no sean muy incisivos con la condena. Esto (su renuncia) puede servir para que no se esclarezcan los hechos o para que ella lo minimice el caso”.

Dalia Durán pidió la liberación de John Kelvin

Dalia Durán dio unas inesperadas declaraciones a un medio local y sorprendió al expresar que desea ver a su expareja John Kelvin fuera de prisión. La cantante alegó que se está cometiendo un abuso de autoridad contra el padre de sus hijos.

“Creo que hay algo detrás de esto y es abuso de autoridad, John debería estar fuera al menos con comparecencia, todos cometemos errores. La jueza no toma en cuenta mi declaración ni nada, ni siquiera me han dejado ingresar a la audiencia con mi abogada para poder aclarar todo esto”, indicó a El Popular.