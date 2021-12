Conciertos en Perú: los mejores artistas internacionales que se presentaron en la última década

Ya sea por el legado del artista en la historia de la música, por el espectáculo de impacto o por la acogida del público local, algunos figuras internacionales dejaron huellas a través de sus conciertos. La producción, el sonido, los servicios y la experiencia son elementos que no solo califican a un evento como excelente, sino que generan un vínculo especial entre los cantantes y los fanáticos.

En esta nota, te contamos qué conciertos vibraron tanto que, con el pasar de los años, siguen siendo memorables.

Paul McCartney

El concierto se realizó el 9 de mayo de 2011 en el Estadio Monumental y contó con la participación de aproximadamente 45.000 personas. Las productoras Pro Art S.A, Sinergia Creativa S.A.C. y Live Rotation se encargaron de que la presentación de Paul McCartney, de la popular banda de rock The Beatles, brillara tanto como el sol de “Here comes the sun”.

Aquella noche el británico tocó 39 canciones de su discografía con The Beatles, The Wings y de su proyecto como solista.

El británico Paul McCartney aseguró no entender por qué le piden fotos, si todos conocen "quién soy". Foto: Paul McCartney/Instagram.

The Cure

El 17 de abril de 2013 ,el país pudo experimentar la única presentación de The Cure en estas tierras. Las aproximadamente 37.000 personas que acudieron al Estadio Monumental entonaron los éxitos de Robert Smith y crearon así un vínculo que emocionó hasta las lágrimas. Fue la productora People & Shows la encargada de otorgarle esta felicidad a la audiencia.

The Cure. Foto: Goldenvoice

Radiohead

El 17 de abril de 2018 en el Estadio Nacional, Radiohead deleitó a sus fanáticos gracias a los clásicos de sus obras Ok Computer (1997), In Rainbows (2007) o A Moon Shaped Pool (2016), este último es uno de los discos más aclamados de la discografía de la banda. Fue la productora Move Concerts la encargada de cumplir el sueño de las más de 30 mil personas que pudieron ser parte de esta puesta en escena.

Radiohead lanzó su primer álbum en 1993. Tuvo por título Pablo Honey e incluyó "Creep", uno de sus sencillos más famosos.

The Rolling Stones

El concierto de The Rolling Stones fue calificado por muchos como el mejor del 2016. Fue Kandavu Producciones quien se encargó de que Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood y Charlie Watts demostraran que, luego de más de cinco décadas sobre los escenarios, siguen siendo esos chicos malos que le entregaron a la juventud de de finales del siglo XX una moda para replicar. El evento se realizó en el Estadio Monumental y fue parte de Olé Tour, una gira que concluyó en la Havana con una presentación gratuita.

El concierto en el Perú se llevó a cabo el 6 de marzo de 2016

Roger Waters

Roger Waters regresó al Perú con la gira Us+Them once años después de su primer concierto en Lima. La presentación duró poco más de dos horas y se realizó en el Estadio Monumental. Estuvo compuesto por un repertorio de temas setenteros de Pink Floyd, especialmente los discos “Animals”, “The Darks Side of The Moon” y “The Wall”. Pero además del talento de Roger Waters y su banda, en el show resaltaron los respaldos audiovisuales a través de los cuales el músico hacía un llamado a la resistencia en tiempos difíciles: las 24.000 personas que asistieron al concierto recibieron también un llamado a la conciencia. ¡Gracias, Kandavu Producciones!

Coldplay

El nombre de esta banda ha ocupado titulares en las últimas semanas luego de que se iniciara la preventa y venta de las entradas para su presentación en el país, programada para septiembre de 2022. En el 2016, el furor fue similar: A Head Full of Dreams Tour llegó al Estadio Nacional para reunir a 48.000 personas en el show con mayor asistencia del año.

Para el próximo concierto, la banda británica tendrá como telonera a la cantante pop Camila Cabello. Foto: EFE

El 2022 es un año abarrotado no solo por los nombres de reconocidos cantantes que llegarán al país, sino también por el entusiasmo de un público fiel a sus gustos. Que la música siga marcando antes y después en este Perú leal con sus artistas.