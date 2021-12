Charlie Puth reveló en Twitter que ha dado positivo en prueba de Coronavirus

Durante el pasado miércoles 15 de diciembre, Charlie Puth dio positivo en COVID-19 y lo comunicó en sus plataformas oficiales con sus seguidores. El cantante de “Attention” compartió unas palabras sobre lo mucho que le ha costado superar la enfermedad y advirtió sobre las complicaciones de esta.

“Hola a todos. Di positivo para Covid esta mañana. No me siento increíble, pero creo que lo peor ya pasó. Les comparto esta actualización, sintiéndome como un completo (...) con la esperanza de que estén seguros y sean cuidadosos en esta temporada navideña. Los quiero y hablaremos muy pronto“, comentó.

Charlie Puth compartió la noticia en su Instagram. Foto: Twitter Charlie Puth

¿Qué más dijo Charlie Puth en redes sociales?

A pesar de que Puth se estará tomando un receso hasta recuperarse totalmente, el artista ya estaba trabajando en su próximo tema “Light Switch” antes de enterarse de que tenía Coronavirus.

El cantante hizo pública la noticia del lanzamiento para esta canción en su cuenta de Instagram a principios de diciembre y compartió fragmentos del proceso creativos a través de su cuenta de TikTok el pasado 16 de septiembre. El video se volvió viral y logró alcanzar 14,2 millones de me gusta.

Últimos proyectos musicales de Charlie Puth

“Light Switch” aún no ha tiene fecha de lanzamiento oficial de estreno. No obstante, está disponible para ser guardada previamente en las plataformas de streaming Spotify, Apple Music y Deezer. Si bien los fanáticos andan ansiosos por ver al músico en vivo, él no ha dado ninguna noticia de gira para el 2022.

Recordemos que Puth colaboró recientemente con Elton John para el álbum The Lockdown Sessions. Esta producción fue lanzada el 22 de octubre, y su pista colaborativa, “After All”, fue lanzada como el segundo sencillo después de “Cold Heart (Pnau Remix)” de John y Dua Lipa, la cual alcanzó el número 11 en Billboard Hot. 100.