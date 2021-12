Cassandra Sánchez emocionada por el primer mes de su hijo: “No me salen las palabras”

Cassandra Sánchez de Lamadrid se mostró muy emocionada de celebrar el primer mes de su hijo junto a Deyvis Orosco, el último viernes 17 de diciembre. En esta ocasión, la empresaria compartió con sus seguidores a través de historias en las redes sociales todos los detalles sobre esta fecha tan importante como mamá primeriza. Pero lo que más llamó la atención es la foto donde salen los tres y su tierno mensaje a Milan.

“Feliz cumple mes, baby Milan. Esta es la primera foto de los tres, llenos de luz y llevando una sonrisa en el rostro. No me salen las palabras , solo agradezco a Dios y a la vida por poder vivir estos momentos tan especiales juntos. Familia Orosco Sánchez de Lamadrid, pura luz y amor”, describió la foto publicada en su cuenta de Instagram.

En la imagen compartida por la hija de Jessica Newton se puede ver a la mánager muy sonriente al lado del cumbiambero y en brazos a su bebé. Esta es la primera vez que la joven postea una dedicatoria a su familia la cual ha conmovido a los usuarios y desearon mucha felicidad a su primogénito.

Cassandra Sánchez de Lamadrid festejó con amigos y familiares el primer mes de baby Milan. Foto: Cassandra Sánchez de Lamadrid/Instagram.

Hijo de empresaria recibe lujoso regalo de Maju Mantillla

La pareja del cantante no ha dejado de compartir en redes sociales sus anécdotas en esta nueva etapa como madre. Asimismo, ha mostrado todos los regalos que le han hecho llegar a su hijo y el obsequio de Maju Mantilla no pudo pasar desapercibido el cual se trata de un cuadro con un marco elaborado a base de plata. “Gracias, Maju. Me enamoré del marco, la verdad es que me ha emocionado mucho. Este viernes le celebramos el cumple mes a baby Milan y nuestra primera foto navideña irá aquí”, escribió.

Cassandra Sánchez comparte reflexivo mensaje sobre la maternidad

Tras casi un mes de haber dado a luz, Cassandra Sanchez subió una foto en redes sociales junto a unas palabras que invitaban a la reflexión y dejar de comparar los cuerpos entre mujeres. “Cada vez que te miras al espejo, ¿pasa por tu mente la idea de encontrar a alguien diferente devolviéndote la mirada? o ¿que tu cuerpo luzca como lo has idealizado? Incluso, esperas que tu figura se asemeje al de las mujeres de tu edad que tienes alrededor o las que no conoces, pero sigues en redes sociales”.