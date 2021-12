Ellos son los famosos que aseguraron ver ovnis y tener contacto con ellos

¿Existen los ovnis? Esa es una pregunta que ronda desde hace muchísimos años atrás en los estudios de científicos y aficionados que han reunidos grandes grupos. Por un lado, tenemos a quienes quieren demostrar su existencia a todo dar y lo demuestran con las evidencias que existen hasta el momento. Por otro, hay quienes se niegan a creer rotundamente que hay vida más allá del planeta Tierra.

Lo curioso de estas dos partes son los famosos o personas reconocidas a nivel internacional que han llamando la atención de sus fanáticos al afirmar que han visto o tenido algún acercamiento con un objeto volador no identificado.

Andrés Hurtado, Roger del Águila, Mick Jagger, Demi Lovato, Juanes y muchos más son quienes afirman haberlos vistos y tener pruebas de ello. A continuación contaremos más detalles de las experiencias de cada uno de estos personajes reconocidos que han conmocionado al mundo.

Andrés Hurtado

Andrés Hurtado lleva varias temporadas a cargo de la conducción de Porque hoy es sábado con Andrés. Foto: Instagram/Andrés Hurtado

El conductor Andrés Hurtado suele tener comentarios polémicos y lo ha demostrado a lo largo su trayectoria artística. Hace dos años, el popular presentador dijo unos comentarios muy extraños.

En una entrevista para el diario Ojo aseveró que tuvo contacto con extraterrestres, quienes le aseguraron que en el año 2021 llegaría al sillón presidencial. Sus palabras exactas fueron: “Fue una experiencia maravillosa con los ‘hermanos superiores’. Ellos me dijeron hace exactamente 28 años que, de ser el 2021, no en el 2020, seré el presidente del país”.

Asimismo, el empresario afirmó que dicha experiencia se la comentó a un especialista peruano llamado Sixto Paz, a quien le indicó que él los considera ‘hermanos superiores’ y que es un error llamarlos extraterrestres.

Demi Lovato

Demi Lobato adquirió mucha fama tras ingresar como actriz a Disney. Foto: Instagram/Demi Lobato

La estadounidense Demi Lovato se hizo popular por su participación como actriz en las películas Camp rock, donde trabajó con los hermanos Jonas; sin embargo, a lo largo de los años, su estilo adolescente y juvenil dio un giro radical, no solo en el estilo de su música, sino también en su personalidad como artista.

Hace dos meses, la influencer dejó atónitos a sus más de 120 millones de seguidores que tiene en Instagram al publicar un video que evidenciaría la vida más allá de la tierra. Al igual que el conductor peruano que describimos líneas arriba, la joven de 28 años afirmó que el término ‘alienígena’ es despectivo.

En ese sentido, escribió en la leyenda de dichas imágenes: “Durante los últimos dos meses he profundizado en la ciencia de la conciencia y he experimentado, no solo paz y serenidad como nunca antes había conocido, sino que también he sido testigo de los avistamientos más increíblemente profundos tanto en el cielo como a metros de mí”.

Lobato anunció el estreno de su serie llamada Unidentified with Demi Lovato (“No identificado con Demi Lobato”), donde se dedicará a cazar este tipo de seres.

Juanes

Juanes ganó dos Latin Grammy durante toda su trayectoria musical. Foto: Instagram/Juanes

El cantante colombiano Juanes contó hace casi 10 años se encontraba en la ciudad de Ginebra, en Suiza, afinando su guitarra en un hotel cuando de repente vio en el cielo unas luces que forman una figura geométrica. Así lo dio a conocer a través de W Radio.

Sus declaraciones exactas fueron que visualizó “como cinco aviones que iban a aterrizar en el aeropuerto”. Dichas luces cambiaban de color cada cinco minutos, de acuerdo a sus afirmaciones. Además, contó que después investigó en internet y encontró un documental que narraba experiencias similares a las que él vivió. Desde ahí hasta la actualidad, el artista no ha vuelto a referirse al mismo tema.

Mick Jagger

Mick Jagger continúa vigente en el medio artístico. Foto: Instagram/Mick Jagger

El mítico inglés también vivió una experiencia paranormal. El líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, dio a conocer en un entrevista que en el año 1968 que se encontraba junto a la cantante Marianne Faithfull cuando, de pronto, detalló que se le apareció “una nave nodriza con la forma de cigarro”. Lo más extraño de todo fue que esa no fue la única vez que el artista señaló haber presenciado una escena similar, sino que un año más tarde notó la misma escena mientras daba una presentación en Altamont.

Roger del Águila

Roger del Águila no volvió a presentarse en la televisión después de ser parte del programa Habacilar. Foto: Instagram/Roger del Águila

Roger del Águila es muy recordado en la televisión peruana por los jóvenes que disfrutaron del popular programa Habacilar, que le seguía el paso al conductor Raúl Romero. El expresentador dio un giro de 180º al transformar su vida de manera espiritual y lo dejó en claro el año pasado cuando se conectó con el set de Tengo algo que decirte, donde repasaron el avistamiento de luces en el suelo limeño.

De esa forma, afirmó: “Somos espíritus como ellos. Más allá del fenómeno de luces o estrellas, es el conocimiento. Solo podemos comunicarnos con ellos a través del corazón manso y la conciencia espiritual”.