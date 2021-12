Adolfo Chuiman emocionado por grabar Al fondo hay sitio: “Me recibieron con aplausos”

Al fondo hay sitio vuelve con una nueva temporada en el 2022. El actor Adolfo Chuiman, quien interpretó al mayordomo Peter, contó detalles sobre cómo ha sido su retorno a la actuación y su reencuentro con el elenco original de la exitosa serie. Reveló que se emocionó mucho al ser homenajeado por sus colegas.

“Ha sido emocionante volver a los sets después de dos años y ver a muchos amigos, me recibieron con alegría y hasta con aplausos, me emocioné. Luego, hemos podido grabar algunas escenas y espero que el próximo año regresemos con todo”, expresó el artista para Trome.

Tras recibir su tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, Adolfo Chuiman afirma que se siente más tranquilo, pero continúa cuidando su salud debido a su avanzada edad.

“Ahora me siento un poco más seguro para volver a trabajar, pero siempre me estoy cuidando, he pasado casi dos años encerrado en mi casa”, sostuvo.

Primer avance de Al fondo hay sitio

El jueves 16 de diciembre, América Televisión confirmó la nueva temporada de Al fondo hay sitio, exitosa serie dirigida por Efraín Aguilar. El primer avance dejó sorprendidos a los fans de la producción televisiva.

Los personajes que vuelven

Estos son algunos de los personajes que vuelven a la historia de Al fondo hay sitio: