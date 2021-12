El día que Belinda y Ha Ash protagonizaron una discusión en un programa en vivo

El mundo de la televisión nos ha dejado muchas anécdotas, y no solo hablamos de los programas peruanos, sino a nivel internacional. Los bochornosos episodios protagonizados entre conductores, participantes, jurados y entrenadores de famosos reality show han sido los que han dado más de una sorpresa en vivo, tal es el caso de Belinda y Ha Ash.

En esta ocasión, las artistas formaban parte del programa Me pongo de pie, además, la también actriz se encargaba de calificar a los concursantes que eran preparados por el dúo mexicano. Sin embargo, las colegas musicales protagonizaron un tenso momento cuando la intérprete de “Dopamina” evaluó el performance de una aspirante a llevarse el premio mayor.

En esta nota te contamos todos los detalles del comentado enfrentamiento entre Belinda y las hermanas Hanna y Ashley, de Ha Ash, el cual se dio durante una edición del mencionado reality show mexicano en el 2015. La temática del programa consistía en que un integrante por familia se disputaría el ansiado trofeo y, para ello, debía entonar una de las conocidas canciones de la actriz, quien estaba como jueza invitada. Asimismo, la española-mexicana tenía en su poder ofrecer 25 puntos extras para que el concursante pase a la final.

¿Por qué se enfrentaron Belinda y Ha Ash?

La integrante del equipo Ha Ash que cantó “Bella traición” tuvo que batirse a duelo con otra intérprete, pero no convencieron a la actriz, quien se mostró visiblemente molesta porque se habían olvidado la letra y decidió no otorgar los puntos a ninguna de las concursantes. “La letra no se la sabían, me cambiaron toda la letra de la canción, no sé cuánto tiempo tuvieron para prepararlas. Pero le echaron ganas, eso lo aprecio mucho; sin embargo, no le voy a dar los puntos a ninguna”, mencionó incómoda.

Ante los comentarios del jurado, las hermanas defendieron a la participante y alegaron que había sido poco el tiempo dado para que se aprendiera la letra, porque ninguna escuchaba sus canciones. “Esta canción se la aprendieron ayer en la tarde, y ninguna de las dos escucha la música de Belinda”.

Pero ahí no quedó todo, la novia de Christian Nodal arremetió contra las intérpretes de “Lo aprendí de ti”. “Perdóname, una persona profesional se aprende una canción (...) Aunque no escuchen mis canciones, si a mí me ponen una canción, yo me la aprendo por respeto al artista, no le cambio la letra. Ese es su trabajo como coach: enseñarles la letra de la canción bien”.

Belinda se pronunció tras tenso momento con Ha Ash

Al finalizar el programa, Belinda fue abordada por la prensa y volvió a criticar a la concursante y a quienes la defendieron. “En esta vida se tiene que ser profesional y, si uno se tiene que aprender la canción de un artista que no le gusta o que no escucha su música, se la aprende. Yo no escucho la música de Ha Ash, no me gusta, pero si me tengo que aprender una canción, me la aprendo, porque soy una persona profesional”.