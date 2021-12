Rosángela Espinoza a Yahaira Plasencia: “Panchito tiene un detalle mío, vamos a conversar”

¡Le saca pica! Tras el sonado ampay entre Yahaira Plasencia y Pancho Rodríguez, Rosángela Espinoza se pronunció sobre presunto vínculo que existiría entre ambos. Como se sabe, la salsera ha negado, en varias oportunidades, que exista un romance entre ellos y solo resaltó que lo único que hay es una linda amistad.

Sin embargo, la popular ‘chica selfie’ fue consultada sobre las imágenes que se expusieron sobre ellos, ya que la modelo fue relacionada con el chileno hace algunos meses, cuando era parte de Esto es guerra.

“El amor es un magia ¿no? Ya voy a conversar con Panchito que tiene un detalle mío que, hasta ahorita...” , comentó para las cámaras de Amor y Fuego.

Por otro lado, Rosángela dejó entrever que un coreano le habría robado el corazón. “Dejé a un coreano en las Vegas. Me gustan cómo se visten, cómo tratan... me voy a Corea, muy pronto”, agregó.

Yahaira Plasencia respondió a Magaly Medina tras ampay con Pancho Rodríguez

La conductora de espectáculos manifestó que Yahaira Plasencia habría armado el encuentro con el chico reality para generar polémica y así tener más opciones de ganar la competencia de talento. Ante las declaraciones de Medina, la salsera respondió.

“Es lo más tonto que ha podido decir esa persona, nada que ver. No necesito de eso, tengo un programa donde puedo salir y puedo hablar sobre el concierto. Nunca lo he hecho y jamás lo haría. Pancho no se prestaría para eso”, remarcó.

La salsera Yahaira Plasencia decidió responder a sus detractores a través de sus historias de Instagram. Foto: Captura/ Instagram

Pancho Rodríguez se pronuncia tras ampay con Yahaira Plasencia: “Hay muchas cosas lindas”

Yahaira Plasencia y Pancho Rodríguez fueron captados recientemente en actitudes cariñosas por las cámaras de Amor y fuego, lo que causó revuelo entre sus fanáticos porque esas imágenes confirmarían un romance entre ellos. El chico reality fue abordado por las cámaras de América Espectáculos y habló sobre el tema.

“Somos muy amigos, nos queremos muchísimo. Hay muchísimo respeto y admiración, hay muchísimo cariño y muchas cosas lindas”, dijo al programa.