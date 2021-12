Pancho Rodríguez niega tener una relación con Yahaira Plasencia: “No lo habrá”

Pancho Rodríguez y Yahaira Plasencia han sido los grandes protagonistas de los últimos días luego de ser captados el último domingo muy cariñosos. La salsera fue la primera en pronunciarse y negó que exista una relación amorosa con el chico reality, ya que lo aprecia mucho, pero solo como amigo.

Ahora, el integrante de Esto es guerra visitó este viernes el set de En boca de todos para someterse al riguroso interrogatorio de los conductores. El chileno también descartó cualquier tipo de relación amorosa con la cantante peruana y, al igual que ella, aseguró que es una de sus amigas más cercanas.

Pancho Rodríguez descarta una relación con Yahaira Plasencia

“Es lo que ha declarado ella, es lo que he declarado yo. Somos amigos, nos tenemos un gran cariño, hay un gran respeto entre nosotros, pero no hay nada más que eso, y no lo habrá” , señaló. Ante esto, Pancho Rodríguez llenó de elogios a Yahaira Plasencia resaltando su talento musical y su belleza física.

“Me parece una mujer guapísima, pero la veo como amiga. Me encanta su música, ella como artista me encanta. Ella tiene una fuerza que muy pocas personas lo tienen, ser un artista integral no solo requiere una linda voz, sino desde que te paras en el escenario y Yahaira es espectacular”, añadió.

Pancho Rodríguez asegura que se siente feliz en su condición de soltero

Para finalizar, el integrante de Esto es guerra aclaró que vive un buen momento personal y que está enfocado en su carrera.

“Las únicas dueñas de mi corazón son mis hijas. Estoy feliz, estoy tranquilo, estoy soltero, enfocado en mí, eso es lo que importa y disfrutando de mis amigos”, precisó.