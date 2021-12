Leonardo DiCaprio y Meryl Streep: “La crisis climática es un reflejo de la sociedad que somos”

El doctor Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) y su estudiante, la científica Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), descubren que en pocos meses un enorme cometa chocará con la tierra y que, si no se actúa inmediatamente, acabará con toda vida en el planeta, así que alertan al gobierno para que se tome cartas en el asunto. Pero, cuando llegan a la Casa Blanca, se encuentran con Janie Orlean (Meryl Streep), la presidenta de Estados Unidos, una mujer ególatra a la que solo le interesa seguir subiendo en las encuestas y que minimiza por todos los medios la alerta. Es más, decide ocultarla.

A la desidia de la mandataria se suma la banalidad de los medios de comunicación, que prefieren hablar de la Super Bowl y toman con humor la advertencia de los científicos. Pero también están los intereses de las grandes corporaciones que sacan provecho de las circunstancias y el escepticismo de la misma sociedad que vive en el caos del consumismo, la falta de valores y el maltrato al medio ambiente sin control.

No mires arriba

Esta tarde, tenemos la oportunidad de conversar por breves minutos a través del Zoom con dos de los protagonistas de la película No miren arriba: Leonardo DiCaprio y Meryl Streep. La cinta, que ya se encuentra en los cines de la capital, debutará este 24 de diciembre en Netflix y es el día de la promoción para la prensa mundial que hace ‘fila virtual’ para poder acceder al exclusivo elenco del que también forman parte otras estrellas como Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Jonah Hill, Mark Rylanze, Timothée Chalamet, Chris Evans, Mattew Perry, Ariana Grande, por mencionar algunos.

Para el actor Leonardo DiCaprio, la trama de No miren arriba y el personaje del doctor Mindy que interpreta le han caído del cielo en momentos en que se ha convertido en una de la celebridades que más activismo practica a favor del cuidado del planeta y la preservación de los recursos naturales en el mundo. En la cinta, Mindy es un astrónomo brillante, estresado y un poco torpe, que incluso llega a sucumbir a los encantos de la fama y la superficialidad (haciendo una estupenda dupla amorosa con Cate Blanchett), antes de estallar por la frustración de no poder gritarle al mundo sobre el apocalipsis que se avecina.

Leonardo Dicaprio

“Soy un científico que está tratando desesperadamente de expresar esto; un personaje como el Dr. Fauci que se pierde, mientras que Jen (Jennifer Lawrence) interpreta a una especie de Greta Thunberg, una científica franca. Sinceramente no podría estar más orgulloso de ser parte de una película que aborda este tema”, revela DiCaprio en esta entrevista exclusiva con La República.

Para construir el personaje, tanto él como Jennifer Lawrence se asesoraron sobre el tema del cambio climático con la Dra. Amy Mainzer, astrónoma y científica, quien trabajó, de manera remota, como asesora del elenco y todo el equipo durante la pandemia de Covid-19. Es más, hace poco DiCaprio contó que conversó con ella “unas cien veces”.

“Creo que es increíblemente importante incluir temas sobre el cambio climático y las problemáticas políticas y sociales, especialmente en este punto de inflexión en el que la crisis climática es un reflejo de la sociedad de quienes somos y de la inanición que hemos tomado. La genialidad de Adam McKay en esta película fue generar un sentido de urgencia intencional. En unos meses un cometa chocará con el planeta tierra, ¿cómo lidiamos con este inminente apocalipsis?”, reflexiona el actor, quien además trae a colación la crisis por la pandemia y lo que nos ha dejado.

“El covid golpeó y empezamos a ver un panorama de negación, verdades y hasta verdades alternas. Siento que esta película llega en el momento perfecto donde todos estamos mirando quiénes somos como comunidad y cómo estamos lidiando con las consecuencias de no escuchar a la comunidad científica”, agrega DiCaprio, el recordado icónico protagonista de Titanic.

Comedia negra para una gran misión

A su lado, una multipremiada, Meryl Streep, destaca la labor de DiCaprio en temas ambientales. Para las tres veces ganadora del Óscar, por Kramer vs. Kramer (1979), La decisión de Sophie (1982) y La dama de hierro (2011), no existe un actor como él para protagonizar esta película. “Estoy completamente de acuerdo con Leo, él tiene un interés personal a diferencia de cualquier otro actor en el reparto. No creo que nadie más de nosotros haya trabajado más duro en los últimos años por un avance, ya que ha hecho múltiples documentales y estuvo en la conferencia de Glasgow acerca del clima, pero todos sintieron una sensación de misión con esta película”, dice la intérprete.

En No miren arriba, Streep magnifica la extravagancia de Miranda Priestly, su personaje en El diablo viste a la moda, para interpretar a la presidenta Janie Orlean, aunque esta mujer es arrogante, banal, lidera a su país de manera irresponsable y es tremendamente egoísta.

Meryl Streep

Para Meryl Streep, exponer temas como el cambio climático, los intereses políticos y económicos de los magnates y una agonizante sociedad sin valores a través de la comedia negra, ha sido una decisión acertada por parte del director Adam McKay. “Todos nos alegramos de que fuera una misión acompañada de una broma porque riéndose es la forma en que este mensaje entrará mejor en la conciencia de la gente. Cuando me siento indefensa, cuando escucho algo que es gracioso, aunque sea fuerte para mí o mis creencias, reconozco que es algo verdadero y se me mete en la cabeza. Así que espero que No miren arriba ayude a todo el mundo a mirar hacia arriba, porque estamos en la undécima hora”.