Josimar Fidel Farfán continúa en el ojo de la tormenta tras casarse en Estados Unidos con su novia cubana, mientras que su expareja María Fe Saldaña, quien quedó embarazada poco antes de que él abandone el Perú a mediados de este año, está a punto de dar a luz a su hija. El cantante de salsa publicó por primera vez la ecografía de la bebé, pero le cayó una ola de críticas.

Aseguró que espera con ansias poder ver a su hija. “Contando los días para conocerte, hija mía. Mi Jeilani, papito te ama”, escribió intérprete de “La protagonista” en su historia de Instagram.

Después de una horas, el líder de Josimar y su yambú se enfureció por los ataques y malos comentarios, por lo que lanzó una advertencia a sus seguidores.

“Día de limpieza. Limpiando las redes de personas negativas que no suman, serán bloqueadas. No aceptamos haters en este Instagram. Si no te gusta lo que vez, no me sigas y punto, asunto solucionado ”, expresó Josimar Fidel.

Josimar enfurece por críticas tras mostrar ecografía de su bebé con María Fe Saldaña. Foto: captura Instagram

Su boda en Estados Unidos

Recordemos que el sábado 11 de diciembre, Josimar contrajo matrimonio en Estados Unidos con Yadira Cárdenas, cubana que reside en ese país y que es dueña de una empresa dedicada a la belleza. La boda se realizó en un local privado y contó con la presencia de figuras peruanas como el arquero de la selección peruana, Pedro Gallese.

¿Qué dijo María Fe Saldaña sobre el matrimonio?

“Que sea súper feliz, le deseo lo mejor”, fue lo que dijo María Fe Saldaña al ser consultada por el matrimonio de Josimar. Hace unas semanas, la joven de 22 años celebró su baby shower con la compañía de su familia.