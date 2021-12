Janice entra al reguetón con “No puede borrarme”: “No me quedo en un género, busco más opciones”

Janice ha demostrado su gran versatilidad musical con el reciente estreno de su tema “No puede borrarme”, con el cual da su primer paso en el reggaeton. Asimismo, la joven cantante de 25 años está cerrando este 2021 de la mejor manera, pues este 17 de diciembre acaba de lanzar su álbum “Inside”.

En una conversación con La República, la intérprete urbana nos cuenta algunos detalles de esta canción y cómo decide desprenderse un poco del trap para probar en el reguetón.

Acabas de estrenar “No puede borrarme”, coméntanos un poco de este lanzamiento.

Es mi primer reggaeton y la verdad es que estoy feliz por este lanzamiento. Lo acabamos de soltar con un videoclip también, que lo pueden encontrar en YouTube y en todas las plataformas musicales.

Con esta canción estás incursionando en el reggaeton

Hace un tiempo estaba empezando a escuchar otro tipo de música y de ahí me empecé a animar. Primero hice un poquito de Dance Hall, otros ritmos similares, luego dije para hacer un reggaeton y salió “No puede borrarme”. Tengo más música de este género que van a venir el próximo año, pero como este es el primero, quisimos hacer algo muy bonito.

¿Qué tal la respuesta del público?

Les ha gustado bastante, he sentido bastante el apoyo. Lo han recibido bien.

¿Qué otros géneros deseas probar?

Ahorita estoy haciendo bastante trap y reguetón. Estaba animándome a incursionar un poco en la electrónica. No es que me quede en un género, siempre estoy viendo otras opciones.

¿Eres la compositora de tus canciones o trabajas de la mano de alguien más?

Hasta el momento, yo he compuesto todas mis canciones. Igual, sería bonito en algún momento compartir composición.

¿En qué está inspirado “No puede borrarme”?

“No puede borrarme” habla de un amor un poco tóxico. En una parte, ambos están triste porque se termina (la relación) y es imposible evitar la no compatibilidad.

En el videoclip lo narramos, cuando las tomas son más iluminadas es porque estoy cantando como desde el cielo, mientras que el chico que aparece está en un ambiente rojo, como si fuera el infierno. Entonces hay este contraste, de un amor que no puede ser.

Janice Foto: Instagram

Ahora que están de moda las colaboraciones, ¿con qué cantante te gustaría hacer una?

Con bastantes. Amy Gutiérrez, que me gusta mucho y podría salir algo bonito. Sería como para hacer algo nuevo, otro proyecto.

¿Cuál es tu mayor referente musical?

Antes de “No puede borrarme”, estaba un poco más en el trap, me gusta mucho la música en inglés. Luego empecé a escuchar música más comercial como Rosalía, Nicki Nicole.

¿Cómo así te metes al ambiente musical?

Desde chiquita, por parte de mamá se movía mucha música en la familia y me empezó a gustar el canto. Luego, me metí un poco más de lleno, a la par con el baile y me empecé a dedicar a esto.

¿Cuáles son tu próximos proyectos?

Este mes cerramos con un álbum que trabajé durante toda la pandemia y el próximo año espero irme a Chile.