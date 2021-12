Estrella Torres anuncia reconciliación con Kevin Salas: “Juntos es mi lugar favorito”

Estrella Torres y Kevin Salas retomaron su relación, así lo demostraron con un romántica publicación en Instagram. Esto luego de que la cantante de cumbia afirmara que se había separado por motivos personales y que iba a reencontrarse con su exnovio, Tommy Portugal, en la final de El artista del año que se emitirá este sábado 18 de diciembre.

Al parecer, la separación solo les duró unos días. La pareja decidió exponer su amor en Instagram con una fotografía en la que aparecen besándose.

Ambos se dedicaron emotivos mensajes. “Juntos es mi lugar favorito”, escribió ella. Por su parte, el modelo Kevin Salas le respondió: “¡Nuestro lugar favorito mi amor! ¡Qué hermosa foto mi princesa, me encantas!”

Estrella Torres anuncia reconciliación con Kevin Salas. Foto: captura Instagram

¿Por qué terminaron?

A través de una nota de prensa, Estrella Torres aseguró que su relación con Kevin Salas había llegado a su fin. Sobre los motivos de la ruptura, la exintegrante de Puro Sentimiento mencionó que el modelo tuvo problemas para lidiar con la opinión pública y la exposición ante los medios de espectáculos.

“Ya no tengo una relación con Kevin (Salas), respeto la decisión que él ha tomado, igual, a seguir adelante, cada quien está por su camino, él me ha deseado mucha suerte, y yo también. El mundo donde estoy es muy mediático y Kevin no ha podido lidiar con eso, y lo entiendo y le deseo todo lo mejor. Tengo que continuar con mi carrera y quiero que él esté tranquilo”, dijo la cumbiambera.

Su amistad con Tommy Portugal