El artista del año: Daniela Darcourt será refuerzo de César Vega contra Yahaira Plasencia en la final

La gran final de El artista del año continúa dando de qué hablar. Un día antes de la última gala, la productora del programa anunció que la cantante Daniela Darcourt será el refuerzo de César Vega en el versus de eliminación contra Yahaira Plasencia. Ambas salseras han protagonizado dimes y diretes en el pasado, por lo que el reencuentro sacará chispas en el escenario.

En el audio publicado en Instagram, la intérprete de “Señor mentira” defendió el talento del sonero y explicó el motivo por el que, según ella, él debería ganar El artista del año 2021.

“César debería alzar la copa porque es un talento nuevo, un talento que se busca espacio en este hermoso firmamento. Además de eso, porque viene de un género que me encanta que es la salsa. Es el mejor sonero que tiene este país en este momento”, expresó.

Recuerda su experiencia

“Además, la oportunidad que te da El artista del año te mueve muchísimo y te motiva a seguir haciendo las cosas bien. Estoy segura de que la gente, el público y el jurado esa noche va a resaltar el trabajo de César y hará que sea el ganador y que podemos compartir trofeos juntos”, agregó.

“Le he podido decir que lo disfrute como si fuera la última presentación de su vida, esa es y será la cábala que tenga antes de salir a cualquier escenario”, sostuvo.

Recordemos que Daniela Darcourt se coronó como la ganadora de El artista del año en la segunda temporada del 2018.

PUEDES VER Estrella Torres anuncia que Tommy Portugal será su refuerzo en la final de El artista del año

El refuerzo de Yahaira Plasencia

Por su parte, Yahaira Plasencia reveló que su papá, quien también es músico, será su refuerzo en la competencia de eliminación. “Mi prioridad es ganar, pero si no se da, estaré feliz. Muchos no saben, pero mi papá toca percusión, canta, y mi mamá también. Entonces le dije: ‘Papi, ayúdame’. No le gusta mucho la televisión, pero le pedí que me ayude”, señaló la cantante de “Ulalá”.