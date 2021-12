Dalia Durán sobre John Kelvin: “Ya tuvo lo que merecía, me parece suficiente”

Dalia Durán se mostró en desacuerdo con la decisión de la CSJ de seguir manteniendo en la cárcel a John Kelvin, preso por violencia física y sexual. La cantante, quien lo denunció a mediados de año por dichos delitos, tuvo una reacción impensada y pidió que el cantante salga de prisión para que pueda estar con sus hijos, más aún en estas fechas navideñas.

En declaraciones a un medio local, la cubana señaló que sus pequeños pasan un mal momento y mencionó que no pueden dormir y solo preguntan por él.

“Creo que hay algo detrás de esto y es abuso de autoridad, John debería estar fuera al menos con comparecencia, todos cometemos errores. La jueza no toma en cuenta mi declaración ni nada, ni siquiera me han dejado ingresar a la audiencia con mi abogada para poder aclarar todo esto”, dijo la extranjera a El Popular.

John Kelvin pasará navidad entre rejas luego que negaran su pedido de salida de prisión. Foto: composición/LR

Dalia Durán quiere ver felices a sus hijos

Ella fue consultada sobre si lo ha perdonado, pese al daño que recibió por parte del cumbiambero. Al respecto, respondió: “No soy quien para perdonarlo, solo quiero ver a mis hijos felices y que puedan disfrutar de su padre como todo niño, por qué tanto daño, ya fue suficiente , todos estamos sufriendo muchísimo”.

Así también, aclaró que él está en prisión por un motivo imperdonable, pero su pedido lo hace por el bien sus hijos, quienes son su prioridad.

“Él jamás fue un mal padre, hay mucho amor y eso me parte el alma como madre. Faltó como mi esposo, no me respetó, está bien, pero ya fue suficiente, creo que si no hay más nada que investigar y he sido clara, entonces por qué siguen teniéndolo preso cuando no es ningún delincuente”, declaró.

La modelo cubana Dalia Durán no descartó en un futuro volver a enamorarse. Foto: Captura / Instagram

Hace inesperado pedido

“Todos sabemos lo que me hizo como esposo, pero aquí estamos hablando de cinco meses, ya está privado de su libertad, lo han tratado de lo peor”, precisó Dalia Durán.