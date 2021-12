Vende su música a US$ 500 millones

Al igual que Bob Dylan, Paul Simon y Shakira, Bruce Springsteen llegó a un millonario acuerdo para ceder los derechos de su música a Sony Music Entertainment. “Bien podría ser la transacción más grande jamás realizada para el trabajo de un solo artista”, señala The New York Times.

Aunque no se ha hecho un anuncio oficial, se supo que la transacción se dio en esta última semana y que superaría los 500 millones de dólares, según dos personas que declararon de forma anónima también para medios como Billboard, que fue el primero en dar la noticia en Estados Unidos.

Springsteen se presentó este año en el lugar donde se encontraban las Torres Gemelas. Foto: captura YouTube

“El arreglo del que se ha hablado en los círculos de la industria de la música durante semanas incluye tanto el catálogo de música grabada de Springsteen como su trabajo como compositor. Le dará a Sony la propiedad de la colección completa de canciones clásicas de Springsteen como ‘Born to Run’, ‘Born in the USA’ y ‘Blinded by the Light’”, agrega The New York Times.

