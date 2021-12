Beyonce se une a TikTok y alcanza cifra récord sin publicar ningún video

En las primeras horas del jueves 16 de diciembre apareció en TikTok una cuenta verificada de Beyonce. La noticia se hizo viral y en un par de horas sobrepasó los 50.000 seguidores, cifra que terminó multiplicándose cuando, a través de Twitter, la discográfica Sony Music U confirmó que se trataba del perfil oficial de la estrella del pop.

“Llega la nueva reina de TikTok”, se lee junto a una captura de pantalla de la cuenta.

Sin embargo, hasta el momento, Beyonce no ha realizado ninguna publicación o añadido una pequeña biografía en el perfil que a doce horas de creado tiene más de 236.000 de seguidores, que esperan que la artista de 40 años comparta con ellos divertidos bailes, lip-sync y situaciones de su vida cotidiana.

16.12.2021 | Tuit de Universal Music confirmando la cuenta de Beyonce en TikTok. Foto: captura Universal Music U/Beyonce/Twitter/TikTok

¿Beyonce alista un nuevo álbum?

El arribo a TikTok de la intérprete de “Single ladies” y “Lose my breath” ha sido tomado como el presagio del lanzamiento de su séptimo álbum después de Everything is love (2018).

Beyonce en otras redes sociales

Destacada como la artista femenina más galardonada en los Premios Grammy, Beyonce es también una de las estrellas más populares en redes sociales. En Facebook posee 56 millones de seguidores. Su cuenta de Twitter, generada en 2009, es seguida por 15,5 millones de personas.

En 2012 llegó a Instagram para acumular hasta el momento 224 millones de seguidores. Curiosamente, la única persona que siguió en esta red social fue a su esposo Jay-Z, quien creó la cuenta para promocionar el western de Netflix, The harder they fall (2021), donde aparece como productor musical. Finalmente, el rapero desactivo la cuenta de dos millones de seguidores a un día de ser lanzada.