Andrea San Martín asegura contar su verdad en otro medio tras audios de Juan Víctor

Andrea San Martín enfrenta problemas legales con su expareja y padre de su segunda niña, Juan Víctor. La modelo fue acusada de maltrato infantil tras la difusión de unos audios donde se le escucha regañar a una de sus pequeñas. La modelo y conductora había mantenido un perfil bajo, sin embargo, saldría a contar su verdad.

A través de un documento enviado a los medios, aseguró hablar del caso en un programa de televisión. Como se recuerda, ella renunció a La banda del chino y, en ese sentido, sus declaraciones lo haría en otro espacio que no sea el de Aldo Miyashiro.

“Al fin de evitar mayores comentarios hacia las personas que me abrieron la puerta y confiaron en mí, incluyendo al público que sintoniza ‘La banda del Chino, al igual que mis seguidores en redes sociales, me veo obligada a hacerlo a través de otro medio televisivo ”, dice el texto.

“Es momento de aclarar algunos puntos que vienen perjudicando mi imagen, pero sobre todo exponiendo a mis dos menores hijas”, agregó San Martín.

Andrea San Martín enfrenta problemas legales con su expareja. Foto: Instagram

¿Por qué renunció a La banda del chino?

Entre denuncias mutuas por maltrato físico y psicológico, la exintegrante de los programas reality dio un paso al costado en La banda del chino, programa nocturno donde compartía junto a Aldo Miyashiro en América TV.

“Con mucha pena quiero comunicarles que he decidido dar un paso al costado del programa por respeto a todo el equipo maravilloso de trabajo que confió en mí, así como también por cariño a mis compañeros que lamentablemente se han visto envueltos en un problema de índole familiar que jamás debió cruzar la puerta de mi hogar”, señaló a través de un comunicado.

Aldo Miyashiro hizo de mediador

El conductor de dicho espacio le había advertido solucionar sus problemas legales. “Hemos hablado con Andrea, le hemos dado una semana para que resuelva sus problemas”, señaló.

Del mismo modo, reveló que intentó que ella y Juan Víctor lleguen a un acuerdo para evitar que sigan perjudicando a su niña.

“Hoy día, la gente me insultaba porque me decía: ‘Has coaccionado’. No. En vez de quedarme en los insultos, en la superficie del asunto, lo que hice fue llamar a Juan Víctor, llamar a Andrea, sentarlos en una mesa, conversar, intentar que puedan llegar a algunos acuerdos mínimos”, agregó.