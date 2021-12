Allison Pastor pide más seguridad tras sufrir robo a su auto: “Las autoridades deben hacer algo”

Allison Pastor se pronunció luego de ser víctima de un robo a su auto. La integrante de Esto es guerra comunicó en redes sociales el lamentable hecho y precisó a sus seguidores cómo fue que sufrió el hurto el último 15 de diciembre.

A través de sus historias de Instagram, mostró las imágenes en las que se observa cómo quedó el vehículo de color rosado luego de que delincuentes rompieran una de las ventanas para llevarse sus pertenencias. “Hoy me rompieron la luna y me robaron todas mis cosas que tenía adentro”, escribió junto a la foto.

Allison Pastor sufrió asalto en su vehículo. Foto: Allison Pastor/Instagram

Tras el hecho, la pareja de Erick Elera fue entrevistada por América Espectáculos y dio más detalles de lo sucedido, no sin antes hacer un llamado a las autoridades para que puedan poner un alto a la ola de delincuencia que viene afectando el país.

“Malazo que la delincuencia esté cada vez peor, que no puedas ir a comer a algún lugar porque te pueden robar todo. Que las autoridades estén atentos y pongan más policías en la Costa Verde, no soy la única, ya que hay más personas involucradas. (…) Cuídense mucho y las autoridades tienen que hacer algo, si no toman cartas en el asunto, nosotros vamos a seguir corriendo riesgo, y eso no puede ser”, dijo Allison Pastor.

¿Allison Pastor volverá a ser mamá?

Allison Pastor ha expresado su deseo de volver a ser madre junto con Erick Elera. En una reciente entrevista aseguró que ya se está proyectando para darle una hermanita a su pequeño Lucas y reveló que siente mucha ilusión por quedar embarazada nuevamente, incluso reveló cuándo se animará a tener su hija.

“Sí queremos (Erick Elera y yo), la mujercita, pero yo he decidido tenerla a mis 30 años. Cumplo 30 años, mi mujercita”, precisó a las cámaras de América Espectáculos.