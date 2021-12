Yo me llamo Colombia EN VIVO: hora y canal para ver el programa hoy, 16 de diciembre

Yo me llamo Colombia 2021 ya ingresó a su etapa final. El programa de imitación y canto está basado en los formatos de Yo soy de Chile y Perú. El jurado lo conforman Amparo Grisales, César Escola y Yeison Jiménez . Ellos definirán si los participantes se acercan o no a los artistas que buscan imitar. El ganador del reality musical se llevará 20 millones de pesos colombianos. En la siguiente nota, te contamos cómo y desde dónde ver en vivo todos los episodios de Yo me llamo Colombia.

¿Qué pasó en el capítulo de ayer?

En el capítulo anterior del programa, J Balvin dedicó su interpretación a su abuelo en el cielo. El imitador del reggaetonero se quebró durante su presentación, conmovido por sus recuerdos. Además, Los jueces aprobaron la presentación de Andy Montañez y felicitaron al artista.

¿Cómo votar en Yo me llamo 2021?

Para apoyar a tu concursante favorito, debes conectarte a cada emisión EN VIVO de Yo me llamo Colombia 2021 e ingresar a la página web oficial del canal: www.caracoltv.com/yomellamo. Una vez dentro, selecciona y haz clic en la foto de tu imitador de preferencia para ayudarlo a seguir en competencia.

¿Quiénes son los jurados?

Los jurados del reality colombiano son los responsables de calificar y decidir qué participante continúa en carrera con la esperanza de coronarse como el mejor imitador del país sudamericano. Conoce a los miembros de este panel a continuación:

Amparo Grisales: modelo, actriz y presentadora de televisión, con gran éxito en reconocidas telenovelas colombianas

modelo, actriz y presentadora de televisión, con gran éxito en reconocidas telenovelas colombianas Yeison Jiménez: cantautor colombiano. También conocido por desempeñarse en la música popular de su país

cantautor colombiano. También conocido por desempeñarse en la música popular de su país César Escola: compositor y presentador, reconocido popularmente por ser el creador de temas musicales para distintos programas de televisión.

Yo me llamo Colombia: horario

Perú: 8.00 p. m.

8.00 p. m. Colombia: 8.00 p. m.

¿Qué canal transmite Yo me llamo 2021?

Yo me llamo 2021 se transmite de lunes a sábado a través de Caracol TV, canal de señal abierta en Colombia. Además, en territorio peruano, puedes disfrutarlo desde tu servicio de cable contratado como DirecTV, Movistar TV, Claro TV, entre otros.

¿Cómo ver Caracol TV EN VIVO?

Para sintonizar en vivo Yo me llamo Colombia por televisión, debes sintonizar la señal gratuita de Caracol TV en Colombia. En caso te encuentres fuera de territorio colombiano, puedes conectarte al show desde tu servidor de cable favorito.

¿Cómo ver Caracol Play?

Ingresa a su plataforma web: play.caracoltv.com

Regístrate en línea e inicia sesión

Busca el nombre del programa en la web: Yo me llamo 2021

Reprodúcelo y comienza a disfrutar de esa y otras producciones del canal colombiano.

¿Dónde ver Yo me llamo Colombia capítulo 40 EN VIVO ONLINE GRATIS?

Recuerda que puedes seguir la transmisión EN VIVO ONLINE GRATIS de La República Espectáculos, donde encontrarás el minuto a minuto de Yo me llamo Colombia, así como las incidencias, presentaciones y todos los pormenores del programa de imitación musical.