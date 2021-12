Stefano Tosso recuerda hilarante anécdota de la infancia que vivió con su padre, Ricky Tosso

Tras haber sido acusado en octubre de acoso sexual por jóvenes mujeres que integraban el taller de teatro que lidera junto con su hermano Giacomo Benavides, el joven Stefano Tosso reapareció ante cámaras en uno de los capítulos del programa de Christopher Gianotti para ser entrevistado por este.

La dinámica de la entrevista consistía en responder ocho preguntas y, a medida que iba respondiendo, debía saborear alitas picantes, algunas más que otras, con el fin de poner a prueba la habilidad degustativa de Stefano Tosso.

En un punto de la conversación entre los dos actores, Stefano Tosso recordó uno de sus recuerdos más memorables de la infancia, cuando se encontraba junto con su padre, el difunto intérprete Ricky Tosso.

PUEDES VER: Stefano Tosso se pone en la piel del poeta Javier Heraud

Stefano Tosso cuenta anécdota que vivió con su padre

Fue en la segunda pregunta que Christopher Gianotti le hizo a Stefano Tosso, que el joven intérprete recordó una hilarante situación que vivió con su padre cuando niño.

“¿Cuál ha sido la travesura más p*** que hiciste?”, expresó la expareja de Úrsula Boza.

En ese sentido, el hijo del recordado Ricky Tosso recordó que durante su infancia fue un niño muy inquieto y se creía Tarzán. Por ello, sufrió un accidente en el que su progenitor se llevó el susto de su vida.

“Me acabo de acordar de dos fines de semana seguidos. Yo me quedaba con mi papá de viernes a domingo (…). Un fin de semana, mi papá me dijo: ‘No te trepes al árbol’”, relató en un inicio el actor que protagonizó el filme El viaje de Javier Heraud (2020).

“Había un árbol y yo me creía mono. Justo estaba viendo Tarzán en VHS y yo me creía Tarzán. Entonces, me trepo y digo: ‘Papá, mira’, y cuando voltea a verme se rompe la cuerda y caigo de espaldas, y me quedé sin aire”, agregó a su historia Stefano Tosso.

Para buena suerte del artista, luego de precipitarse contra el suelo, Ricky Tosso lo auxilió llevándolo a la clínica; no obstante, Stefano ya se encontraba bien.

PUEDES VER: Stefano Tosso es acusado de acosar sexualmente a exalumnas de su taller de teatro

Stefano Tosso envía significativo mensaje a su padre por su cumpleaños

El último 21 de febrero de este año, Ricky Tosso habría cumplido 61 años. Es por ello que su querido hijo Stefano Tosso lo recordó con un emotivo mensaje en esa especial fecha.

Por medio de sus redes sociales, el actor peruano compartió una composición de fotos donde aparece junto con el recordado director. Acompañó el post con un conmovedor mensaje.

“Feliz cumpleaños, padre. Hoy cumplirías 61… un bebé. Siempre te tengo conmigo. Un beso enorme al cielo y gracias por haber sido el mejor papá del mundo, así quiero ser con mis hijos algún día”, publicó el joven.