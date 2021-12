Rosángela Espinoza se defiende de quienes critican sus show navideños

Luego de darse a conocer que Rosángela Espinoza decidió incursionar como animadora de eventos infantiles en esta época navideña, la presentadora de TV Magaly Medina y la popular Yola Polastri emitieron duras palabras hacia la performance y el costo del show de la modelo. Ante esto, la ‘Chica selfie’ decidió no quedarse callada y envió una contundente respuesta.

Rosángela envía respuesta a sus críticos

Muy a su estilo, la joven empresaria, quien hace algunas semanas indicó que no volvería formar parte de un reality porque era una etapa pasada de su vida, publicó un video en su cuenta de TikTok en el que recogió los mejores clips de sus presentaciones infantiles y escribió una respuesta a quienes no apoyan sus presentaciones.

“Yo sé que siempre criticarán todo lo que hago. Hay una frase para esto: ‘A palabras necias oídos sordos’. Yo sigo adelante y no me detengo a pesar de todas las piedras que me caen. Lo más importante es que no hago daño a nadie, me conformo con ver a mis ‘peques’ felices disfrutando de mi show navideño”, escribió la figura pública en su material audiovisual.

El video de ‘Rous’ fue colgado en sus redes sociales el último martes 14 de diciembre.

Asimismo, hace algunas horas, Espinoza volvió a subir una publicación a su cuenta de TikTok en la que hacía referencia sobre el tema.

En el corto clip apareció la modelo junto a su equipo de bailarines danzando al ritmo de un trend de la mencionada red social. “Mientras nos critican, nosotros avanzamos”, fue el texto que acompañó dicho video.

Magaly Medina menciona que Rosángela Espinoza cobra más de 5.000 soles por show navideño

El equipo de Magaly TV, la firme asistió a una presentación que la ex chica reality ofreció en la Municipalidad de Ventanilla. De acuerdo con la información brindada por la periodista de espectáculos, la modelo cobra más de 5.000 soles por show.