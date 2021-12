¿Qué pasó con Andrea San Martín y por qué renunció a La banda del chino?

Desde que Andrea San Martín retomó su relación con Sebastián Lizarzaburu se ha visto envuelta en fuertes disputas con Juan Víctor Sánchez, su expareja y padre de su segunda hija.

Entre denuncias mutuas por maltrato físico y psicológico, finalmente la ex chica reality terminó renunciando a la conducción de La banda del chino.

En esta nota te contamos qué pasó con Andrea San Martín y cómo se dio su abrupta salida del conocido programa de televisión.

Los problemas legales entre Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez se fueron agudizando cuando el piloto se presentó en el programa de Andrea Llosa para denunciar que la modelo no le deja ver a su hija y, además, para asegurar que la pequeña fue violentada física y psicológicamente por su madre.

En otra entrevista, Juan Víctor Sánchez aseguró que solo busca justicia para su hija. “Considero que no soy un personaje público, no estoy buscando pantalla para llegar a ningún lado, no estoy buscando atención más que de la justicia para que se me represente y se defienda a mi hija como tal” , dijo el último 14 de diciembre en Amor y fuego.

Aldo Miyashiro y su advertencia a Andrea San Martín

Tras la delicada denuncia por presunto maltrato, el conductor Aldo Miyashiro le puso ultimátum a Andrea San Martín para que resuelva sus problemas legales.

“Hemos hablado con Andrea, le hemos dado una semana para que resuelva sus problemas”, dijo el presentador de La banda del chino. Asimismo, pidió que cesen los ataques contra la modelo, ya que nadie sabe lo que realmente pasa en su vida.

Miyashiro también contó que hizo de mediador para que Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez llegaran a un acuerdo.

“Hoy día, la gente me insultaba porque me decía: ‘Has coaccionado’. No. En vez de quedarme en los insultos, en la superficie del asunto, lo que hice fue llamar a Juan Víctor, llamar a Andrea, sentarlos en una mesa, conversar, intentar que puedan llegar a algunos acuerdos mínimos”, comentó.

¿Por qué Andrea San Martín renunció a La banda del chino?

A través de un comunicado, el cual leyó Aldo Miyashiro, Andrea San Martín renunció a La banda del chino por todo el escándalo que se armó por los audios filtrados donde se le escucha maltratando verbalmente a su segunda hija.

“Con mucha pena quiero comunicarles que he decidido dar un paso al costado del programa por respeto a todo el equipo maravilloso de trabajo que confió en mí, así como también por cariño a mis compañeros que lamentablemente se han visto envueltos en un problema de índole familiar que jamás debió cruzar la puerta de mi hogar”, dijo San Martín.

¿Cómo renunció Andrea San Martín a La banda del chino?

Según el conductor de Amor y fuego Rodrigo González, Andrea San Martín anunció su renuncia al equipo de La banda del chino por un mensaje enviado desde WhatsApp.